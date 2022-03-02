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【烏克蘭戰爭】普徠仕：實現經濟「軟著陸」將更艱巨　供應鏈和通脹壓力或維持更長時間

股市 10:05 2022/03/02

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普徠仕：實現經濟「軟著陸」將更艱巨　供應鏈和通脹壓力或維持更長時間

普徠仕固定收益主管兼投資總監Andy McCormick表示，受烏克蘭衝突的影響，金融市場或將持續波動，供應鏈問題和通脹壓力或將維持更長時間，令央行試圖實現經濟「軟著陸」的目標變得更加艱巨。該行將關注： 一、俄羅斯出口的油氣，二、俄羅斯已釋出尊重北約條約的態度，但若與波蘭等國發生任何衝突，將被視為重大的危機升級，並導致投資者重新檢視全球環境。

大摩：俄烏事件及加息預期未改牛市格局，股市調整後投資機會就出現，看【下一頁】

從較長期來看，Andy McCormick指，市場最初對事件抱有僅屬短暫入侵的希望已很難實現。這意味著供應鏈問題和通脹壓力將維持更長時間，相關問題已在油市上反映，預計影響將會蔓延至其他市場，例如糧食及其他烏克蘭或俄羅斯的產品。

他又指，此前大多數已發展市場央行已對加息準備就緒，其中美國將於3月開始加息。然而，過去數日發生的事件令局勢更為複雜，各國央行將更難實現經濟「軟著陸」。該行認為，央行將繼續推進計劃，在3月份開始上調利率，但未來情况將更加難以確定，並將取決於談判和衝突的結果。

普徠仕指，根據近期的歷史數據，美國國債孳息率處於2%至2.5%範圍，以及高息債券息差為500個基點時，對投資者極具吸引力。該䈩認為，該水平有望於今年出現，屆時投資者的入市興趣將會顯著提升，今年市場對債券的投資意欲將會不斷上升。


【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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