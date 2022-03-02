【第五波疫情】東亞銀行有員工染疫　8分行暫停服務　

▲ 【第五波疫情】東亞有員工染疫 8分行暫停服務

東亞銀行 （00023） 宣布8間分行因有員工初步確診新型冠狀病毒病，而暫停服務，直至另行通告。

分行 地址 暫停服務原因 荃灣沙咀道分行 荃灣沙咀道297-313號眾安大廈地下5號舖 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為2月28日（星期一） 馬鞍山廣場分行 馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場 三樓318-322號 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為2月24日（星期四） 青山道分行 長沙灣青山道305號 地下及高 層地下1A 號舖 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為3月1日（星期二） 皇后大道中分行 中環皇后大道中162號地下 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為3月1日（星期二） 香港仔分行 香港仔香港仔大道162-164號 地下 兩名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期分別為2月23日（星期三）及26日（星期六） 銅鑼灣分行 銅鑼灣怡和街2-6號英光大廈地下 兩名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期分別為2月25日（星期五）及 3月1日（星期二） 旺角商務理財中心 旺角彌敦道638-640號2樓 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為3 月1日（星期二） 佐敦分行 佐敦彌敦道241-243號香港體 檢中心地下G-I號舖及地庫 一名員工初步確診新型冠狀病毒病，最後上班日期為3月1日（星期二）

該行表示，為安全起見，會為上述設施進行全面清潔消毒，所有該分行的員工會根據當局的指引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。



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