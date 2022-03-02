  • 25°C
香港時間 : 2022302日 (三) 15:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數尾市跌逾400點　滙豐跌半成、舜宇跌9%（不斷更新）

股市 15:24 2022/03/02

分享：

港股市況不斷更新

港股承接美股低開近200點，恒生指數開報22568點，跌193點，半日走勢反覆向下，恒生指數半日跌243點，報22518點，成交595億元。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市升逾2%，百度 （09888） 績後升逾7%；三桶油造好，中海油 （00883） 升逾4%破頂。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +6
    +5

財經日誌：

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢：

【15：23】滙豐 （00005） 尾市跌5.7%，低見50.9元；渣打 （02888） 跌5.5%，低見52.65元。

【15：13】【內房危機】融創據報希望投資者繼續持40億人民幣債 不要行使回售權

【15：06】港交所 （00388） 尾市跌逾3%，破底低見363.4元。

【15：04】恒指尾市跌幅擴大至逾400點，跌443點，報22319點。

【15：02】上證全日跌0.1%；深證跌1.1%；創業板指跌1.8%。

【14：57】騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 升幅縮窄至近2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【14：56】快手 （01024） 跌逾8%，低見81元。

【14：55】恒指跌近400點，最新報22372點，跌390點。

【14：53】舜宇 （02382） 午後跌逾9%，低見164.5元。

【14：48】大市跌逾300點，恒指跌328點，報22434點。

【14：30】【內房危機】內房股沽壓加劇　世茂龍光旭輝跌一成　富瑞：房企2月銷售按年跌44%

【14：23】三桶油午後升勢略回順，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升3%；中石化 （00386） 轉跌0.3%。

【14：16】【異動股】兗煤澳大利亞午後爆升5成創新高　本周宣派股息、息率仍逾11厘

【14：14】【電動車】理想汽車2月銷量跑出　分析：兩因素成股價催化劑

【14：03】【內房危機】龍光據報下周三到期ABS本息已劃款至指定賬戶

【14：01】大市午後跌幅擴大至近300點，報22471點，跌291點。

【13：55】香港科技探索 （01137） 回吐幅度擴大至9%，低見8.33元。

【13：43】兗煤澳大利亞 （03668） 午後抽升逾51%，破頂高見37.05元。

【13：38】大家樂 （00341） 逆市向上升近1%；大快活 （00052） 跌0.4%，破底低見14.8元。

【大行報告】野村：大家樂第四季同店銷售料跌至負數　降評級及目標價

【13：17】協合新能源 （00182） 逆市升逾1%，高見0.75元。

【業績｜光伏股】協合新能源去年盈利增16%　末期息派3港仙

【13：08】滙豐 （00005） 跌5%，低見51.3元。

【13：06】美團 （03690） 午後升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【13：00】港股午後初段跌逾200點，恒指報22535點，跌226點。

【12：00】恒生指數半日跌243點，報22518點，成交595億元。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市升逾2%，百度 （09888） 績後升逾7%；三桶油造好，中海油 （00883） 升逾4%破頂。

【11：40】港股中午收市前跌約270點，報22492點。

【11：35】【滙豐HSBC】滙豐股價曾挫半成、創逾一個月低　市場放棄聯儲局3月加息50點子預期

【11：31】上證半日跌0.4%；深證跌1.3%；創業板指跌2%。

【11：12】黃金相關股逆市造好，招金 （01818） 升近4%；紫金 （02899） 升逾5%；山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升逾2%。

【11：11】【舜宇2382】舜宇跌6%破底　摩根士丹利：正面對行業逆風、扭轉弱勢需3大條件

【11：04】【內房危機】內房股受壓、世茂跌一成　富瑞：房企2月銷售按年跌44%

【11：04】【烏克蘭戰爭】拜登：美國釋放3000萬桶油儲、布油照撲111美元　中海油創兩年高

【10：55】快手 （01024） 跌逾7%，低見82.15元。

【10：46】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近5%，低見51.35元。恒指跌約230點，報22532點。

【10：41】香港科技探索 （01137） 股價今早回吐逾6%，低見8.33元。

【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢　HKTVmall母企回吐

【10：35】中鋁 （02600） 逆市升逾8%，高見5.8元。

【10：33】中海油 （00883） 升4%，破頂高見10.54元；中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，高見4.29元；中石化 （00386） 升逾1%，高見3.93元。

【10：22】兗礦能源 （01171） 逆市升逾7%，破頂高見22.3元；中煤 （01898） 升近4%，高見5.19元；神華 （01088） 升0.9%。報道引述知情人士透露，內地部分銀行向部分國企發送私人客戶報告，建議電廠及鋼鐵製造商停止購買俄羅斯煤炭。

【10：15】【烏克蘭戰爭】布油突破110美元關　中海油升4%創兩年高、油化股同步抽升

【10：12】 大市曾跌逾200點，最新報22569點，跌193點。

【10：00】舜宇 （02382） 跌逾7%，低見168.2元。

【09：55】世茂 （00813） 跌近一成，低見4.47元；融創 （01918） 跌逾3%，低見6.79元。

【09：50】港交所 （00388） 續尋底，股價今早再跌逾2%，破底低見366.4元。

【09：46】滙豐 （00005） 跌4%，低見51.8元；渣打 （02888） 跌逾4%，低見53元。

【09：43】五菱汽車 （00305） 發盈警，股價跌逾2%，五菱汽車預計去年將錄得淨虧損3000萬元人民幣，按年擴大37.2%；期內股東應佔虧損達1400萬元人民幣，對比2020年同期收窄58%。

【盈喜盈警】五菱汽車料全年股東應佔虧損達1400萬人幣　按年收窄58%

【09：39】港股開市後跌幅收窄，恒指最新跌約55點，報22707點。

【09：38】美團 （03690） 早段升幅擴大至逾4%，高見181.8元。

【09：34】俄鋁 （00486） 跌幅擴大至近24%，破底低見3.44元。

【俄羅斯港股】俄鋁再跌逾20%、三日累跌逾4成　此前宣布暫停烏克蘭氧化鋁精煉廠生產

【09：33】ATM逆市上升，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.1%。

【09：31】中海油 （00883） 開市後升逾4%，破頂高見10.54元；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【09：28】俄鋁 （00486） 跌勢未止，股價今早再低開近15%，開報3.99元。

【09：25】【百度業績】百度開市彈9%　李彥宏：今年目標AI雲增速繼續高於同業、目前股價被低估（第二版）

【09：22】恒生指數開報22568點，跌193點。滙豐 （00005） 跌逾3%；美團 （03690） 逆市升2%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升近2%。

【分析】美團外賣推佣金減半助中小商戶　對美團財務影響可控

【烏克蘭戰爭】布油飆一成、WTI原油升9%　據報俄羅斯炮擊基輔電視塔造成5人死亡

【09：08】恒指黑期報22556點，跌203點。道指期貨升121點，報33416點。

【09：01】【業績｜生科股】再鼎醫藥去年收入增近2倍　惟虧損擴大至7億美元

【07：45】港股ADR收報22466點，跌295點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

更多港股ADR及中概股收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】俄軍加強轟炸烏克蘭，道指收市跌597點或1.76%，報33294點；標指跌67點或1.55%，報4306點；納指跌218點或1.59%，報13532點。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】施羅德：VIX指數升至近歷史高位　勇於入市回報比想像中好

下一篇文章

【內房危機】融創據報希望投資者繼續持40億人民幣債 不要行使回售權
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】滙豐ADR低4%　夜期低水367點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款