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【港股市況】恒指黑期跌203點、道指期貨升121點　滙豐ADR較港低4%（不斷更新）

股市 09:16 2022/03/02

分享：

港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開295點，恒指料開報22466點。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

財經日誌：

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即市走勢：

【09：08】恒指黑期報22556點，跌203點。道指期貨升121點，報33416點。

【09：01】【業績｜生科股】再鼎醫藥去年收入增近2倍　惟虧損擴大至7億美元

【07：45】港股ADR收報22466點，跌295點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄軍加強轟炸烏克蘭，道指收市跌597點或1.76%，報33294點；標指跌67點或1.55%，報4306點；納指跌218點或1.59%，報13532點。

即睇美股收市：

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    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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