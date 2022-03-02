【港股市況】恒指黑期跌203點、道指期貨升121點　滙豐ADR較港低4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開295點，恒指料開報22466點。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【09：08】恒指黑期報22556點，跌203點。道指期貨升121點，報33416點。

【09：01】【業績｜生科股】再鼎醫藥去年收入增近2倍 惟虧損擴大至7億美元

【07：45】港股ADR收報22466點，跌295點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

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【07：30】俄軍加強轟炸烏克蘭，道指收市跌597點或1.76%，報33294點；標指跌67點或1.55%，報4306點；納指跌218點或1.59%，報13532點。

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責任編輯：梁浩碩