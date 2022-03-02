【港股北水+夜期】北水吸資23億元　買美團中海油　夜期升56點（不斷更新）

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北水全日吸資23億元，連續6日淨流入港股。北水淨買入美團 （03690） 8.2億元、中海油 （00883） 亦吸資7.7億元。舜宇光學 （02382） 淨流走6.7億元，全日跌近9%。夜期升32點。

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港股承接美股低開193點，其後走勢反覆向下，午後跌幅擴大至逾400點，恒生指數收報23343點，跌417點，成交1146億元。滙豐 （00005） 跌5%；港交所 （00388） 跌逾3%；美團 （03690） 逆市升逾1%；中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升近3%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【20：00】夜期升56點

【16：10】恒生指數收報23343點，跌417點，成交1146億元。滙豐 （00005） 跌5%；港交所 （00388） 跌逾3%；舜宇 （02382） 跌近9%；美團 （03690） 逆市升逾1%；中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升近3%。

【16：00】恒生指數U盤前跌427點，報22334點。

【15：44】京信通信 （02342） 續跌近一成，破底低見1.36元。

【15：23】滙豐 （00005） 尾市跌5.7%，低見50.9元；渣打 （02888） 跌5.5%，低見52.65元。

【15：13】【內房危機】融創據報希望投資者繼續持40億人民幣債 不要行使回售權

【15：06】港交所 （00388） 尾市跌逾3%，破底低見363.4元。

【15：04】恒指尾市跌幅擴大至逾400點，跌443點，報22319點。

【15：02】上證全日跌0.1%；深證跌1.1%；創業板指跌1.8%。

【14：57】騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 升幅縮窄至近2%；阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【14：56】快手 （01024） 跌逾8%，低見81元。

【14：55】恒指跌近400點，最新報22372點，跌390點。

【14：53】舜宇 （02382） 午後跌逾9%，低見164.5元。

【14：48】大市跌逾300點，恒指跌328點，報22434點。

【14：30】【內房危機】內房股沽壓加劇 世茂龍光旭輝跌一成 富瑞：房企2月銷售按年跌44%

【14：23】三桶油午後升勢略回順，中海油 （00883） 、中石油 （00857） 升3%；中石化 （00386） 轉跌0.3%。

【14：16】【異動股】兗煤澳大利亞午後爆升5成創新高 本周宣派股息、息率仍逾11厘

【14：14】【電動車】理想汽車2月銷量跑出 分析：兩因素成股價催化劑

【14：03】【內房危機】龍光據報下周三到期ABS本息已劃款至指定賬戶

【14：01】大市午後跌幅擴大至近300點，報22471點，跌291點。

【13：55】香港科技探索 （01137） 回吐幅度擴大至9%，低見8.33元。

【13：43】兗煤澳大利亞 （03668） 午後抽升逾51%，破頂高見37.05元。

【13：38】大家樂 （00341） 逆市向上升近1%；大快活 （00052） 跌0.4%，破底低見14.8元。

【大行報告】野村：大家樂第四季同店銷售料跌至負數 降評級及目標價

【13：17】協合新能源 （00182） 逆市升逾1%，高見0.75元。

【業績｜光伏股】協合新能源去年盈利增16% 末期息派3港仙

【13：08】滙豐 （00005） 跌5%，低見51.3元。

【13：06】美團 （03690） 午後升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 跌0.3%。

【13：00】港股午後初段跌逾200點，恒指報22535點，跌226點。

【12：00】恒生指數半日跌243點，報22518點，成交595億元。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市升逾2%，百度 （09888） 績後升逾7%；三桶油造好，中海油 （00883） 升逾4%破頂。

【11：40】港股中午收市前跌約270點，報22492點。

【11：35】【滙豐HSBC】滙豐股價曾挫半成、創逾一個月低 市場放棄聯儲局3月加息50點子預期

【11：31】上證半日跌0.4%；深證跌1.3%；創業板指跌2%。

【11：12】黃金相關股逆市造好，招金 （01818） 升近4%；紫金 （02899） 升逾5%；山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升逾2%。

【11：11】【舜宇2382】舜宇跌6%破底 摩根士丹利：正面對行業逆風、扭轉弱勢需3大條件

【11：04】【內房危機】內房股受壓、世茂跌一成 富瑞：房企2月銷售按年跌44%

【11：04】【烏克蘭戰爭】拜登：美國釋放3000萬桶油儲、布油照撲111美元 中海油創兩年高

【10：55】快手 （01024） 跌逾7%，低見82.15元。

【10：46】滙豐 （00005） 跌幅擴大至近5%，低見51.35元。恒指跌約230點，報22532點。

【10：41】香港科技探索 （01137） 股價今早回吐逾6%，低見8.33元。

【全民檢測禁足】港府據報3.26推首輪全民檢測、傾向3日一檢 HKTVmall母企回吐

【10：35】中鋁 （02600） 逆市升逾8%，高見5.8元。

【10：33】中海油 （00883） 升4%，破頂高見10.54元；中石油 （00857） 升幅擴大至逾3%，高見4.29元；中石化 （00386） 升逾1%，高見3.93元。

【10：22】兗礦能源 （01171） 逆市升逾7%，破頂高見22.3元；中煤 （01898） 升近4%，高見5.19元；神華 （01088） 升0.9%。報道引述知情人士透露，內地部分銀行向部分國企發送私人客戶報告，建議電廠及鋼鐵製造商停止購買俄羅斯煤炭。

【10：15】【烏克蘭戰爭】布油突破110美元關 中海油升4%創兩年高、油化股同步抽升

【10：12】 大市曾跌逾200點，最新報22569點，跌193點。

【10：00】舜宇 （02382） 跌逾7%，低見168.2元。

【09：55】世茂 （00813） 跌近一成，低見4.47元；融創 （01918） 跌逾3%，低見6.79元。

【09：50】港交所 （00388） 續尋底，股價今早再跌逾2%，破底低見366.4元。

【09：46】滙豐 （00005） 跌4%，低見51.8元；渣打 （02888） 跌逾4%，低見53元。

【09：43】五菱汽車 （00305） 發盈警，股價跌逾2%，五菱汽車預計去年將錄得淨虧損3000萬元人民幣，按年擴大37.2%；期內股東應佔虧損達1400萬元人民幣，對比2020年同期收窄58%。

【盈喜盈警】五菱汽車料全年股東應佔虧損達1400萬人幣 按年收窄58%

【09：39】港股開市後跌幅收窄，恒指最新跌約55點，報22707點。

【09：38】美團 （03690） 早段升幅擴大至逾4%，高見181.8元。

【09：34】俄鋁 （00486） 跌幅擴大至近24%，破底低見3.44元。

【俄羅斯港股】俄鋁再跌逾20%、三日累跌逾4成 此前宣布暫停烏克蘭氧化鋁精煉廠生產

【09：33】ATM逆市上升，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.1%。

【09：31】中海油 （00883） 開市後升逾4%，破頂高見10.54元；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升0.8%。

【09：28】俄鋁 （00486） 跌勢未止，股價今早再低開近15%，開報3.99元。

【09：25】【百度業績】百度開市彈9% 李彥宏：今年目標AI雲增速繼續高於同業、目前股價被低估（第二版）

【09：22】恒生指數開報22568點，跌193點。滙豐 （00005） 跌逾3%；美團 （03690） 逆市升2%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升近2%。

【分析】美團外賣推佣金減半助中小商戶 對美團財務影響可控

【烏克蘭戰爭】布油飆一成、WTI原油升9% 據報俄羅斯炮擊基輔電視塔造成5人死亡

【09：08】恒指黑期報22556點，跌203點。道指期貨升121點，報33416點。

【09：01】【業績｜生科股】再鼎醫藥去年收入增近2倍 惟虧損擴大至7億美元

【07：45】港股ADR收報22466點，跌295點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報51.83元，較港收市價低2.17元或4%；騰訊 （00700） ADR折合報426.51元，較港收市價低4.49 元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報104.62元，較港收市價高0.82元或0.8%。

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：30】俄軍加強轟炸烏克蘭，道指收市跌597點或1.76%，報33294點；標指跌67點或1.55%，報4306點；納指跌218點或1.59%，報13532點。

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責任編輯：梁浩碩