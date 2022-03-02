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【業績|生科股】再鼎醫藥跌逾3%　去年收入增近2倍、惟虧損擴大至7億美元

股市 09:54 2022/03/02

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【業績|生科股】再鼎醫藥去年收入增近2倍　惟虧損擴大至7億美元

再鼎醫藥 （09688） 去年全年的產品淨收入按年大增1.9倍至1.441億美元，惟虧損淨額為7.045億美元，較2020年同期的2.689億美元多1.6倍。虧損淨額的增加主要由於新商務拓展活動的相關開支所致。再鼎醫藥現跌3.6%，報408元。

公司收入增加來自藥物銷售，其中，「則樂」銷售收入增1.9倍至9,360萬美元；「愛普盾」銷售收入增1.4倍至3,890萬美元 ；「擎樂」銷售收入1,160萬美元，較2020年同期為40萬美元大增。

公司指，去年第四季度對收入進行了750萬美元的一次性調减，作為對在 國家醫保藥品目錄實施前仍在分銷渠道中按 2021 年價格銷售的則樂的一次性補償。截至去年底，公司現金及現金等價物、短期投資及受限制現金合計為14.099億美元，按年多增18.7%。

再鼎醫藥創始人、董事長兼首席執行官杜瑩表示，公司11款擁有全球權利的內部研發藥物，取得重要的研發進展，通過商務拓展，公司獲得四款頗具前景的腫瘤候選藥物的許可，進一步拓 深公司世界一流的胃癌和肺癌管線。此外，公司在註冊事務方面也取得一定成績，包括首款非腫瘤產品「紐再樂」獲批。公司的四款已上市產品，為公司的商業化工作不斷增勢添能，而「則樂」卵巢癌一線維持治療成功納入國家醫保目錄。

展望未來，公司的目標是到2025年擁有至少15款上市產品，覆蓋超 過30個適應證。按目前預測，到2030年，公司的肺癌和消化道腫瘤現有管線的銷售總收入峰值有望高至25億美元至30億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

港股 生物科技 治療 再鼎醫藥—SB（09688）

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