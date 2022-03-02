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【美股焦點】美國電動車Rivian電動皮卡、SUV加價　稱為應對通脹及晶片供應短缺

股市 08:19 2022/03/02

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美國電動車Rivian電動皮卡、SUV加價

美國電動車Rivian（美：RIVN）表示，為了應對通脹問題和晶片供應短缺，因此將對R1T電動皮卡及R1S電動SUV加價逾一成。Rivian昨跌8.4%，盤後再跌1.3%，報61.1美元。

Rivian昨推出雙摩打（dual-motor）標準電池皮卡R1T，其基本價格由約67500美元上調至73500美元，而貴版的四摩打選項的價格加價1.2萬美元至80575美元。至於R1S電動SUV，其雙摩打標準電池基本版由7萬美元上調至72500美元，四摩打選項的價格亦加1.2萬美元至85575美元。

除此之外，Rivian亦宣布推出一款雙摩打、全輪驅動（all-wheel drive）及配備260英里電池組的車款，並標榜為「電動冒險車」。

另外，持股Rivian近11.3%的福特汽車（美：F）昨告知其合作公司指，福特汽車暫停在俄羅斯的運營。同時，公司管理層亦指無意分拆電動車業務上市。福特股價昨跌4.9%，報16.7美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

 

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編輯：姚卓然

汽車 美股 福特（Ford；美：F） 福特 電動車 分拆 晶片 美國

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