【ET財經早1分鐘】俄羅斯導彈擊中烏克蘭電視塔 撼動美股跌597點 滙豐ADR低港4% 夜期跌161點

烏克蘭一日內兩大城市遭到空襲，俄羅斯在香港時間約凌晨12點，利用導彈擊中烏克蘭首都基輔的一個電視塔，附近的廣播設施亦遭破壞，並造成5人死亡。

市場憂慮戰況轉激，油價升約1成，約紐期油及布蘭特期油升到106美元之上。資金急避險，美國10年期債息跌至1.7厘，金價約升34美元；道指跌597點，納指跌百分之1.6 。

環球金融股轉弱 滙豐ADR低港4%

環球金融股急跌，American Express、Visa、美國銀行、高盛及摩通跌超過百分之3.

分析認為，其中原因是因為較低的債券收益率會減弱銀行利潤。另外是對俄羅斯的制裁。雖然美國的銀行無直接接觸俄羅斯的公司，但市場仍未清楚制裁對歐洲銀行的影響，再間接影響美國的銀行。

滙豐ADR跟隨下跌，低港股收市價百分之4 。

夜期跌161點 百度美股高港7%

夜期跌161點，不過，中概股回穩。納指金龍中國指數微升；百度公布業績收入及純利都超市場預期，美股價格高港收市價百分之7 。

愛奇藝升兩成，第四季虧損大幅收窄，以及目標今年可以做到收支平衡。