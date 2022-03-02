【第五波疫情】增現金儲備降派息比率 置富去年毎單位末期息跌19%

置富產業信託（00778）公布，截至去年12月止年度，可供分派予基金單位持有人之收益按年升1.1％至9.8億元，每基金單位派末期息19.87仙，較去年下跌19%。全年每基金單位分派44.83仙，按年跌4.9％。期內，收益按年跌2％至18.06億元，物業收入淨額按年跌2.6％至13.4億元。

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值得留意的是，置富是次毎單位末期息出現雙位數跌幅。公司表示鑑於未來環境仍然挑戰重重， 決定把派息比率由前年的 95%下調至90%，以保留現金作儲備。

截至去年，置富物業組合保持 94.3%的 良好出租率，這歸功於+WOO 嘉湖及置富都會的資產增值措施規劃周詳，施工期安排審慎，及其餘商場的出租率亦維持在高水平。然而，由於到期租約大部分於兩至三年前所訂立，故租金水平較高，去年的續租租金調升率錄得負增長。

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置富預計，疫情使復甦進度將再次受阻，對整個零售市道增添壓力。並表示新一份財政預算案內所公佈的暫緩追討欠租安排預期或有損業主在短期內的收租能力，並為其營運現金流添上不明朗因素。

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