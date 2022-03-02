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【開市9點半】美團響應政策、中小困難商戶設佣金上限1元人幣　料對財務影響有限

股市 06:48 2022/03/02

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觀望香港疫情發展、俄烏局勢及美國加息，港股成交疲弱，但業績可能成為後市催化劑。百度 （09888） 收入及純利均勝預期，美股市場隔晚造好，料今早會高開。受監管消息影響的美團  （03690） ，旗下美團外賣昨公布六項舉措，當中推出佣金減半，並以每單1元封頂，但分析料對美團財務影響有限，且隨著響應監管的措施落地，可望消除一大不明朗因素。

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港股ADR及美股收市情況：

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港股 美股 外賣 百度集團—SW（09888） 美團外賣 加息 美國

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