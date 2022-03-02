【開市9點半】美團響應政策、中小困難商戶設佣金上限1元人幣　料對財務影響有限

上一篇文章
【ET財經早1分鐘】我俄羅斯導彈擊中烏克蘭電視塔 撼動美股跌597點 滙豐ADR低港4% 夜期跌161點
觀望香港疫情發展、俄烏局勢及美國加息，港股成交疲弱，但業績可能成為後市催化劑。百度 （09888） 收入及純利均勝預期，美股市場隔晚造好，料今早會高開。受監管消息影響的美團 （03690） ，旗下美團外賣昨公布六項舉措，當中推出佣金減半，並以每單1元封頂，但分析料對美團財務影響有限，且隨著響應監管的措施落地，可望消除一大不明朗因素。
1.【分析】美團外賣推佣金減半助中小商戶 對美團財務影響可控
2.【百度業績】百度李彥宏：今年目標AI雲增速繼續高於同業、目前股價被低估
3.【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害
4.【烏克蘭戰爭】紐約期油再穿100美元關口 俄羅斯攻擊烏克蘭卡爾可夫據報至少10人死亡
5.【內房危機】表外債問題恐促審計收緊 專家：房企有機會3月底前無法公布業績
6.【新地郭老太】郭老太鄺肖卿於新地中期業績後連續兩交易日增持
7.【香港零售】香港零售管理協會呼籲業主支持「暫緩追討欠租措施」
8.【第五波疫情】大家樂停堂食、萬寧53家停開、百佳提早關門
9.【美股業績】Sea因應印度制裁 料線上遊戲業務放緩至2020年水平