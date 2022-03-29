【美國經濟數據】美國3月消費者信心指數降至107.2　略高預期

美國3月諮商會消費者信心指數降至107.2，高於預期107，前值為110.5。期內，消費者現況指數升至153，前值145.1。消費者預期指數76.6，前值87.5。

另外，美國2月JOLTS職位空缺1126.6萬個，超出預期的1100萬個，但低於1月向上修正後的1128.3萬個。

==以下是3月28日數據===

美國2月批發庫存按月升2.1%，預期為升1%，1月向上修正至升1.1%；2月零售庫存按月升幅降至1.1%，預期升1.3%，1月為1.9%。2月商品貿赤1066億美元，預期為1065億美元。

美國3月達拉斯聯儲製造企業活動指數為8.7，預期為11，前值14。

==以下是3月25日數據===

美國2月二手房屋買賣合約指數，按月下跌4.1%，與市場預期的反彈1%相反，前一個月向下修正為跌5.8%。指數按年下跌5.4%。

美國3月密歇根大學消費者信心指數終值59.4，預期59.7。密歇根大學1年通脹預期終值5.4，預期5.4。

==以下是3月24日數據===

美國2月耐用品訂單按月降2.2%，為5個月來首次下降，且降幅大過預期的0.5%，市場憂慮聯儲局加息會降低企業的投資意願，令數據未來繼續承壓。

另外，美國3月Markit製造業PMI初值錄得58.5，勝預期的54.7，創6個月新高。

美國去年第四季經常帳逆差2179億美元，預期逆差2180億美元，前值逆差向上修正至2199億美元。

==以下是3月18日數據===

美國2月二手樓銷售按月跌7.2%，預期為跌6.2%。以年率計為602萬間，預期為610萬間；1月為649萬間。

==以下是3月17日數據===

美國上月新屋動工上升6.8%，勝預期的升3.8%，以年率計有176.9萬間，多過市場預期的170萬間。期內，建築批則下跌1.9%，以年率計有185.9萬間，多過市場預期的185萬間。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數降至21.4萬人，好過預期的22萬人，按周減少1.5萬人。截至前一周，持續申領人數降至141.9萬，少過預期的148萬人。

==以下是3月16日數據===

通脹似乎影響了消費者支出，美國2月零售銷售按月增加0.3%，略低於預期的0.4%；扣除汽車的零售銷售按月增長0.2%，差過預期的0.9%。

美國2月進口物價按月升1.4%，略低預期的1.6%；出口物價按月上升3%，升幅大過預期的1.2%。

==以下是3月15日數據===

美國勞工部公布，美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.8%，遜預期的0.9%，並較1月向上修正的1.2%收窄。指數按年升10%，符預期，與上修後的1月按年升幅持平。

期內，扣除食品和能源最終需求PPI按月上升0.2%，遠低於預期的0.6%，及1月向上修正的1%。指數按年上升8.4%，遜預期的8.7%。上月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI按月上升0.2%，按年升6.6%，遜預期的0.6%及7.3%。

==以下是3月10日數據===

美國2月消費物價指數（CPI）按月及按年升幅均符合預期。上月CPI按年升7.9%，較前一月加快0.4個百分點，續創40年新高，但符合市場預期。上月CPI按月升0.8%，較前月加快0.2個百分點，符預期。

撇除較波動的食品及能源，上月核心CPI按年升6.4%，較前月加快0.4個百分點；按月則升0.5%，較前月回落0.1個百分點，兩者都符預期。

美國公布首次申領失業救濟申請人數，上周首次申領失業救濟金人數升至22.7萬人，多過預期的21.7萬人。截至前一周，持續申領人數降至149.4萬，多過預期的145萬人。

===以下是3月4日數據===

美國2月非農業職位增加67.8萬個，遠高於市場預期的42.3萬個。上月失業率進一步跌至3.8%，好過市場預期的3.9%，按月跌0.2個百分點。上月平均時薪按月不變，低過預期的升0.5%，及前一個月的升0.7%。

===以下是3月3日數據===

美國2月ISM非製造業指數跌至56.5，創最近一年新低，遠遜預期的61.1，其中新訂單分項指數趨軟。美國1月耐用品訂單終值按月升1.6%，符預期。1月工廠訂單按月升1.4%，預期升0.7%。

美國2月Markit服務業PMI終值56.5，預期56.7。2月綜合PMI終值為55.9，預期56。

===以下是3月2日數據===

有「小非農」之稱的美國ADP私人企業職位，2月增加47.5萬個，勝預期的37.5萬個，顯示更多美國人正重返職場。

另外，美國上周抵押貸款申請指數跌0.7%，前一周下降13.1%。其中，置業指數下降1.8%，前一周跌10.1%；轉按指數升0.5%，前一周跌15.6%。30年期固定抵押貸款利率為4.15%，前一周為4.06%。

===以下是3月1日數據===

美國1月建築支出上升1.3%，預期為漲0.1%，前值向上修正至增長0.8%。

美國2月ISM製造業指數為58.6，市場預期為58；1月為57.6。期內，製造業投入物價分項指數為75.6，預期為74.6；1月為76.1。製造業就業分項指數為52.9，預期54.2；製造業新訂單分項指數為61.7，預期56.3。

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