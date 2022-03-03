【美國經濟數據】美國2月ISM非製造業指數意外跌至56.5　遠遜預期、創近一年新低

美國2月ISM非製造業指數跌至56.5，創最近一年新低，遠遜預期的61.1，其中新訂單分項指數趨軟。美國1月耐用品訂單終值按月升1.6%，符預期。1月工廠訂單按月升1.4%，預期升0.7%。

美國2月Markit服務業PMI終值56.5，預期56.7。2月綜合PMI終值為55.9，預期56。

===以下是3月2日數據===

有「小非農」之稱的美國ADP私人企業職位，2月增加47.5萬個，勝預期的37.5萬個，顯示更多美國人正重返職場。

另外，美國上周抵押貸款申請指數跌0.7%，前一周下降13.1%。其中，置業指數下降1.8%，前一周跌10.1%；轉按指數升0.5%，前一周跌15.6%。30年期固定抵押貸款利率為4.15%，前一周為4.06%。

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===以下是3月1日數據===

美國1月建築支出上升1.3%，預期為漲0.1%，前值向上修正至增長0.8%。

美國2月ISM製造業指數為58.6，市場預期為58；1月為57.6。期內，製造業投入物價分項指數為75.6，預期為74.6；1月為76.1。製造業就業分項指數為52.9，預期54.2；製造業新訂單分項指數為61.7，預期56.3。

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