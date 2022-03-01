【全民檢測禁足】政府強調全民強檢定必兼顧金融業　傳港府初步擬3.26至4.03實施全民檢測、首4日禁足

▲ 【全民檢測禁足】政府強調全民強檢定必兼顧金融業 舉例稱其他地區實施「禁足」未曾影響其金融業務

本港第五波疫情未見平息，港府未有排除「全民強制檢測」期間實拖禁足，金融界關心本港資本市場能否如常運作交易。​政府晚上進一步回應有關「全民強制檢測」，特區政府發言人提到，全民強制檢測計劃仍在細化階段，一俟敲定便會向外公布，同時政府必定會慎重全面考慮計劃對本地重要的經濟環節和市民生活帶來的影響。

特區政府發言人提到，金融業是最國際化的產業，香港作為國際金融中心，須時刻與其他市場保持聯繫，留意到即使其他金融市場所處的地方曾實施「封城」或「禁足」等措施，其金融業務皆不受影響。發言人強調，政府在推行全民強制檢測」計劃時定必兼顧金融業的特質和保障香港作為國際金融中心的地位。

傳港府3月26日至4月3日強檢 首4日要禁足

此外，有本地媒體引述消息人士指，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，即有3個3日周期，合共檢測三次，有限度禁足期4日。報道指，只有首個周期或須配合4日的禁足期，禁足期間，除前赴藥房或去超市購買食物外，一律須強制留在家中，之後第5日起料可解禁。初步的選定日期，首兩日是周六及周日，故首4日的禁足期，其實只有兩日為工作日。

發言人又稱，同樣地各地推行「全民強制檢測」的經驗說明須照顧市民食物和必需品、出外求醫等基本生活的需要，因此市民無須恐慌，搶購和囤積有關物資。此外鑑於近日市面上的情況，特區政府已主動聯絡各大超級市場，促請它們確保貨品供應充足；特區政府會繼續密切留意市場情況，與主要供應商保持聯繫，確保供應穩定。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：

【第五波疫情】金管局據報遊說港府縮短酒店隔離期至7日 試圖向銀行保證不會入住新建隔離設施

【全民檢測禁足】證監會：即使禁足有信心市場正常運作 港交所目標相同

【第五波疫情】全民檢測期間據報加入「全民小禁足」4日或8日方案 市民是否可外出買食物未有定案