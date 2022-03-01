▲ 【第五波疫情】金管局據報遊說港府縮短酒店隔離期至7日 試圖向銀行保證不會入住新建隔離設施

早前傳出多間國際投行由於本港疫情隔離政策過嚴，決定將部分高管調離香港，有外電引述消息人士指，金管局正遊說港府境縮短酒店隔離時間，由14日減至7日，其後居家隔離一周。

金管局又試圖向銀行高管保證，港府不會將其員工安置在正在建造的新隔離設施，但前提是他們有足夠的住屋進行自我隔離，知情人士更引述金管局指，當局正在全力解決金融界擔憂，並承認銀行業人士正在離開香港。

金管局發言人回應指，自疫情發生後，該局一直與銀行業保持聯繫，不時提醒銀行因應疫情發展檢視其持續業務運作計劃，過程中若收到他們對控制疫情措施的看法和建議，金管局會向相關當局反映，惟不評論具體內容。金管局又指，特區政府已公布初步計劃於三月內進行全民檢測。金管局會繼續與銀行業保持溝通，並適時向業界提供指引。

目前9國禁飛香港 其他地區抵港須強制酒店隔離14天

目前香港對英國、美國、法國、澳洲、加拿大、印度、巴基斯坦、菲律賓、尼泊爾共9個國家實施地區性航班「熔斷機制」，禁止航班抵港，其他地區入境人士須在指定檢疫酒店強制檢疫 14 天，其後7天自行監察。若成功縮短抵港後隔離時間，可一定程度上緩解外籍人士對香港宜居性的擔憂。

早前有傳花旗集團及摩根大通公司的十幾名高級銀行家最近搬離香港。有商界團體警告，由於嚴格防疫政策導致許多外籍人士無法見家人，商務旅行幾乎不可能，人才流失影響香港作為金融中心的地位。

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