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【大灣區】港商開拓內銷 放帳最困難 如何應對？

商業 11:30 2022/03/02

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《大灣區港商開拓內銷研究報告》發表，反映逾8成受訪廠商已經發展內銷業務，83.1%港商表示進一步擴充內銷業務。（資料圖片）

《大灣區港商開拓內銷研究報告》發表，反映逾8成受訪廠商已經發展內銷業務，其中有83.1%港商表示，有意於未來兩年進一步擴充內銷業務。報告提出4大建議，需要政策應對放帳困難，及善用港商品質優勢制定標準認證。

【香港經濟】香港受疫情及新聞自由因素影響　東亞外派僱員宜居城市排名跌至77位

該問卷由香港工業總會連同渣打銀行進行，以香港工業總會及其轄下珠三角工業協會的會員為對象，在2021年8月至11月期間進行，在104份有效問卷中，有84間在大灣區設廠的受訪企業回覆。反映78.6%的設廠企業同時經營外貿和內銷，有50.7%受訪企業經營自家品牌、並有83.1%經營內銷的企業計劃在兩年內進一步擴充業務。而頭3位的製造行業分別為電腦/電子產品(20.2%)、塑膠(19%)及金屬(15.5%)。在佔整體16.7%回覆未有內銷的廠商中，亦有半數表示會在2年內開展該業務。

61%港企注重研發

有68.8%企業預期，未來2至3年內銷表現有2成或下增幅，而拓展中國內銷的頭3位主要因素為：市場潛力龐大、善用已有商業網絡、企業升級轉型。調查反映港資企業面對內地同行，其自我優勢為產品品質、技術研發及企業管理。因此主要開拓策略傾向產品研發設計（61%）、主攻中高檔市場(42.9%)，有41.6%會設立內銷專門團隊。

報告反映經營內銷6年以上的企業，對內銷業務收益達到預期比例較高佔46.7%，顯示早著先機的優勢。內銷6年以下的企業對內銷業務收益達到預期比例僅34.6%。顯示內地市場過去10年有巨大變化，新進入港資製造企業較難站穩腳步或取得優勢。有74%認為未來5年內地競爭愈趨激烈，僅19.5%港企認為可保持優勢。香港工業總會名譽會長葉中賢分析，兩地消費口味有差異，可以小規模盡早進入，以內銷專門團隊了解變化改良產品。

建議助港商善用科研

商廠發展內銷業務，提及的挑戰（以5分為最高）包括：環保政策及工商法規嚴苛（3.97分）、勞動力短缺（3.94分）和稅務問題（3.94分），但報告顯示最大挑戰為放帳風險（4.12分），風險會沿供應鏈惡化，企業之間的關聯交易令個別企業的信用風險更受其他企業影響。國內貿易信用保險規模較小，尚未有機制集合內貿風險資訊，令國內貿易信用保險供不應求。

該報告提出4大建議：信用風險方面，建議相關機構須合作強化內地企業信用體系及信用資料共享機制，以推出合適信保產品、提升承保能力。提升跨境金融服務彈性，改善融資、匯款、資金流動管理、收帳等服務，例如：在大灣區金融互聯互通框架下，為港資中小企提供針對性的政策放寬和金融配套，開設跨境資金池試點。

針對環保減排，政府可協助港商善用香港科研提升效能達標，並研究大灣區內推行能與國際標準接軌的綠色金融標準，促進企業透過綠色融資研發綠色產品或為生產過程低碳轉型。最後在港商自豪的品質層面，特區政府應協助業界參與制定大灣區內通用的產品標準和認證，協助港商藉標準優勢提升內銷巿場的競爭力。

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記者：王浩賢

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