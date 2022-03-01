【糧食供應】蔬菜凍肉供應穩　歐美禽流感擴大停進口

▲ 政府公布2月28日鮮活食品供應情況，蔬菜凍肉供應穩定，惟內地活豬牛雞供應仍然暫停。進口禽肉及禽類產品因歐美禽流感擴大有影響。（資料圖片）

政府公布2月28日由內地進口本港的鮮活食品供應情況，蔬菜凍肉供應穩定，惟內地活豬牛雞供應仍然暫停。進口禽肉及禽類產品因歐美禽流感擴大有影響。

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根據最新資料，2月28日（截至午夜）內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約為2,100公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近九成。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為754公噸，整體蔬菜供應穩定，蔬菜批發價亦繼續回落。菜芯3月1日批發價為10.7元/斤、荳苗為17.6元/斤。雞蛋方面，批發市場供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

2月28日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量亦持續高於平日水平，約為平日內地供應量的1.4倍，而冰鮮家禽貨量維持在平日供應量七成左右。活豬供應方面，受疫情影響，上水屠房繼續關閉，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後已重開並提供有限度屠宰服務。3月1日並無內地活豬、活牛及活雞供應。

食米、凍肉庫存充足

近日市民持續儲糧，政府表示食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。業界稱一般會儲存多一倍存貨，足夠本港市民一個月食用。可以儲存的食品方面，如冷藏肉供應商一般備存約三個月的庫存。政府發言人稱會繼續留意食品供應情況，與主要供應商和內地當局緊密聯繫，確保食物供應穩定。

歐美禽流感擴大影響產品進口

另一方面，繼英國爆發禽流感，暫停入口指定地區禽肉及禽類產品（包括禽蛋），再有美國特拉華州New Castle縣和印第安納州Greene縣、德國薩克森──安哈爾特州Salzlandkreis區和法國安德爾──盧瓦爾省和馬耶訥省爆發H5N1禽流感，食物環境衞生署食物安全中心已指示業界暫停從上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋）。

責任編輯：王浩賢