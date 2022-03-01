【網購平台】進軍歐洲表現不如預期 電商蝦皮購物宣佈撤出法國市場

冬海集團旗下知名電商蝦皮購物近年積極擴張海外市場，但在進軍歐洲短短幾個月之內，就傳出準備撤出法國的消息。據蝦皮通知，法國網站將於3月6日關閉，在此之前會完成所有付費訂單。

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蝦皮購物在聲明中表示：「經短期初步試點，我們決定不繼續在法國提供蝦皮服務，其他市場不受影響，團隊也將繼續採取開放和嚴謹的方法探索新市場」。近年蝦皮在東南亞快速成長，之後積極將重點轉向歐洲、拉丁美洲等關鍵市場，法國是最重要新市場之一，因此這次蝦皮撤出對冬海集團來說是一大打擊，印度近兩年禁止數百款中國 App 上架，最近又禁止 54 款中國 App，包括騰訊、阿里巴巴、網易旗下產品，因騰訊控股持有冬海集團的部分股權，因此冬海集團想在東南亞以外地區擴展產品恐怕亦會面臨頗大的地緣政治挑戰。

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許多投資人擔心，這項禁令可能只是冬海集團問題的開始。據彭博社數據顯示，富蘭克林Dynatech基金（Franklin Dynatech Fund）和貝萊德共同基金1月都開始減持冬海集團部位。

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記者：鄭日棱