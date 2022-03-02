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【烏克蘭戰爭】布油飆一成、WTI原油升9%　據報俄羅斯炮擊基輔電視塔造成5人死亡

股市 00:59 2022/03/02

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紐約期油再穿100美元關口　俄羅斯攻擊烏克蘭卡爾可夫據報至少10人死

俄羅斯以及烏克蘭的戰爭局勢未穩，繼國際能源署宣布將釋放6000萬桶石油後，烏克蘭基輔電視塔遭俄軍導彈襲擊，據烏克蘭緊急服務部門指，造成5人死亡。國際油價繼續急升，紐約期油升逾一成，現報105.66美元，升10.4%，再刷自2014年7月以來新高；布蘭特原油突破105美元關口，現報106.82美元，升9%，NBP天然氣期貨價格繼續上升，現報289.98美元，升近22%。

能源供應成為俄羅斯談判籌碼之一，據悉，包括美國在內的國際能源署成員國，同意向全球市場釋放合共6000萬桶石油。惟油價期貨價格仍繼續急升。

烏克蘭總統澤連斯基發表視頻講話，指俄羅斯軍隊對哈爾科夫發動導彈攻擊。據外媒引述烏克蘭緊急服務部門指，俄羅斯炮擊哈爾科夫，造成至少10人死亡。

另外，俄羅斯國防部發表消息指，自俄軍行動以來，已經消滅烏克蘭1325處軍事基礎設施。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：【烏克蘭戰爭】俄羅斯禁外資沽售該國股債　料涉860億美元股票及逾600億美元債券

【烏克蘭戰爭】十隻在港發售基金俄羅斯股票佔比35%或以上　個別佔比更逾六成（附基金名單）

 

 

 

戰爭 軍事 烏克蘭 俄羅斯 紐約期油 美元

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