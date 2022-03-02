【美股業績】Sea大瀉13%收市　因應印度制裁、料線上遊戲業務放緩至2020年水平

騰訊 （00700） 有份持股的東南亞互聯網巨頭Sea Limited（美：SE）公布去年第4季業績，上季收入為32億美元，按年增長105.7%；淨虧損擴至6.16億美元，而前一年同期為虧損5.25億美元。

Sea盤前一度漲逾9%，其後又曾轉跌近7%，最後收市大跌13.1%，報126.5美元。

按業務劃分，Sea上季線上娛樂收入為14億美元，按年增長104.1%。電商收入16億美元，按年增長89.4%。數字金融業務收入為1.98億元，按年上升711.1%。

Sea的遊戲預訂量於2021年度錄得46億美元，按年上升44.3%。不過，公司指引2022年度線上遊戲預訂量僅為29億至31億美元之間，即接近2020年的水平，稱是考慮到印度市場的不確定性。

公司解釋，指引考慮了數項逆風因素，包括隨著許多經濟體在第4季和今年進一步重新開放，觀察到線上活動和用戶參與度有所緩和。另外，由於印度政府出乎意料的行動，吃雞遊戲《Free Fire》於印度的Google Play和iOS應用商店中無法上架。

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編輯：區嘉俊