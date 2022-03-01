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【泰加亂局】德勤安排NBL退款退股予客戶　NBL曾處理泰加資金、2月突停業

股市 19:43 2022/03/01

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【泰加亂局】德勤安排NBL退款退股予客戶　NBL曾處理泰加資金、2月突清盤

的士保險龍頭泰加保險 （06161） 主要附屬公司1月被保監局接管，保監局委任德勤黎嘉恩及甘仲恒作為該附屬公司經理人。高等法院於2月17日再委任黎嘉恩及甘仲恒出任另一公司Nerico Brothers Limited（NBL）臨時清盤人。NBL自2020年處理泰加保險現貨外幣交易，但2月中暫停所有運作、退款於客戶，法院當時認為，委任二人為臨時清盤人有助追蹤泰加保險存放於NBL的資金下落。

德勤今日公布，臨時清盤人黎嘉恩及甘仲恒將繼續有序地退還NBL客戶資產。

德勤表示，經NBL持有證戶的用戶，必須向NBL提交書面指示，將帳戶內的證券交付到與客戶同名的其他證券帳戶。另外，在NBL持有現金結餘的帳戶，若最新仍未發出提交提款指示，NBL會將帳戶內的現金結餘陸續存入至開戶時的指定銀行帳戶。

NBL負責處理泰加現金管理　傳處理12億元資金

前身是灝天金融的NBL，據報處理泰加保險約值12億港元款項，並投資在現任主席吳宇為董事的基金，但泰加保險否認。泰加堅稱集團存入NBL的資金乃以現金形式存放，僅用於進行現貨外幣買賣，又指NBL為泰加及安山的獨立第三方。

綜合過去泰加所發出通告，泰加保險於2020年4月在NBL開設獨立賬戶，並於其後進行現貨外幣交易作為現金管理。至2020年底，泰加存入NBL的資金約為7,900萬美元。

2021年初，泰加由現任大股東吳宇入主，泰加繼而提高存入NBL以用作現金管理存款金額。

2021年11月﹐泰加收到保監局來函，泰加將必須自NBL提取其大部分現金，而其可將餘款存於NBL作現金管理用途。

2022年1月6日，保監局再告知泰加必須將存於NBL所有現金轉至指定賬戶，當時泰加董事會指，這與公司於2021年11月底從保監局獲得的理解有所不同。

泰加保險1月初被保監局接管後，於1月10日公告，否認將存放於NBL的資金，投資在吳宇出任董事的基金公司所管理的基金，並指NBL是主動投資有關基金。

不足一個月間，NBL暫停營運，當時本地傳媒報道指，接管泰加保險的經理人，因向NBL追款不果而入稟高等法院，提出將NBL清盤。

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港股 的士 德勤 泰加保險（06161）

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