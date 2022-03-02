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【ET開市直擊】禁足令下不停市 疫情股長炒長有？（附time code）

股市 10:23 2022/03/02

分享：

港股上日尾市抽升反彈，收市升48點，恒指報227761點。HKTVmall母企香港科技探索 （01137） 傳加入政府「全民小禁足」方案，股價飆升逾一成破頂，創月內新高見9.2元，以接近全日高位收市，同樣傳加入方案的阿信屋母企CEC國際 （00759） 升近3%跑贏大市，證監會、港交所指即使政府在全民檢測時實施禁足令，仍有信心不停市，維持市場正常運作。疫情股長炒長有？uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）今早9時於《ET開市直擊》為你解市拆局。

Time code
00：13 - 港股今日焦點速覽　
00：59 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：39 - 亞太股市早段市況速報
03：25 - 俄烏短綫仍反覆   未必維持長時間？
05：44 - 歐洲依賴俄羅斯天然氣、能源、糧食供應   加息機會微
06：26 - 難無視通脹威脅    加息對美股有中綫壓力
07：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路
08：50 - 港股短綫風險多    恒指下望支持位在哪？
10：13 - 憧憬內地經濟增長步伐、減息對港股帶來承托作用
11：01 - 港股估值低    22400點至22500點有支持
11：42 - 如俄烏局勢緩和或簽停戰協議    港股或報復式反彈至23500點
12：08 - 疫情股香港科技探索 （01137） 炒上    現價仍可追入？
15：00 - 日清食品 （01475） 股價有望追落後    疫情股僅短炒、轉身要快
16：26 - 敘福樓 （01978） 、大家樂 （00341） 、稻香 （00573） 餐廳停業    哪隻飲食股更受累疫情？
19：44 - 傳有機會停市    港交所 （00388） 股價再跌空間大？反彈乏力繼續成拖累大市元兇？
23：31 - 觀眾問股：禁足會否令成交低迷？拖累港交所 （00388） 會否見320至330元？
24：46 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 減班次對股價有何影響？
26：28 - 港股開市前市況速報
28：14 - ET個股推介：青島啤酒 （00168）
31：57 - 港股開市初段市況速報
32：54 - 觀眾問股：疫情下香港經濟會有幾差？ 應揸現金唔揸貨？
36：24 - 觀眾問股：金源米業 （00677） 、維達國際 （03331） 、蒙牛 （02319） 、中國食品 （00506） 未有貨    可否受惠抗疫概念？
37：35 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 23元有貨怎處理？
39：11 - 觀眾問股：美團 （03690） 193元有貨點睇？股價已消化監管風險？
42：01 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、渣打 （02888） 入得過？
44：38 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 14元買入要定止蝕？
46：23 - 觀眾問股：在港上市公司哪一間是生產快速檢測包？ 有甚麼相關股份可以受惠？
47：41 - 觀眾問股：領展 （00823） 66元買入想再加注長揸收息    甚麼價位可買入？
49：16 - 港股、內地開市初段市況速報
50：01 - 財經日誌提提你

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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*【按此重溫-附time code】

欄名 : ET開市直擊

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領展房產基金（00823） 友邦保險（01299） 渣打集團（02888） 港鐵公司（00066） 牛角 大家樂（00341） 敘福樓集團（01978） 香港交易所（00388） 日清食品 汽車

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