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【實體展覽】東京電玩展TGS事隔兩年　恢復實體活動開放民眾參加

科技 20:00 2022/03/01

分享：

東京電玩展2022將恢復實體活動，並將在9月15日至18日舉行，主題為「遊戲永遠不會停止」。（法新社、東京電玩展資料圖片）

東京電玩展為遊戲業界一大盛事。鑑於新冠疫情的影響，已經連續兩年以線上模式進行。東京電玩展（Tokyo Game Show）主辦昨（28日）宣布，東京電玩展2022將恢復實體活動，並將在9月15日至18日期間，於日本千葉縣的幕張展覽館舉行展覽，主題為「遊戲永遠不會停止」（ゲームは、絶対、止まらない）。

因新冠疫情肆虐，2020年東京電玩展以線上形式進行，去年則結合了線上和實體活動，但僅開放給參展者、媒體等進入。事隔兩年，今年終於全面開放予公眾進場。

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主辦方表示，會根據當地的防疫措施而調整入場準則，售票數量將受到限制。小學生及兒童因未有接種疫苗，將不被允許入場。

海外觀眾　仍可參與線上活動

展覽同時亦會提供線上直播，未能到現場的觀眾也可觀看。直播將以日語進行，而部分活動亦會提供英語直播。參加者亦能在家免費試玩遊戲，還能進行虛擬參觀（Virtual tour）及參與VR展區。

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責任編輯：吳嘉雯

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