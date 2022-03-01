【大行點睇】新世界中期績後 大行最新評級一覽

新世界發展(00017)日前公布，截至12月31日止6個月，期內盈利按年升41％至14.3億元。市場大致對業績看法正面，在物業銷售上，新盤銷情理想，售出的單位將陸續入帳。至於投資物業租務，旗下香港及中國內地K11發展迅速，料投資組合未來5年內會倍增，進一步加強經常性租金收入。新一輪收縮社交距離措施會影響本港租金收入，但受惠內地投資物業快速增長的租金收入，足以應付疫情帶來的影響。

大行予新世界最新評級一覽：

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給予新世界「買入」評級的滙豐估計，新世界2023年度收益將再取得約31%升幅。該行詳情請看【下一頁】，市況短期會受不確定因素困擾，但建議投資者應將注意力放在疫後的升軌。

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另一間大行美銀則表示，看好新世界在內地的強大開發物業執行力及其在香港的非傳統土地儲備策略，以具有成本效益的方式補充可售資源，亦有穩健的租金息稅前利潤增長。該股的交易估值不高，儘管在美國積極加息的環境下，仍提供有吸引力的股息收益率6.5％。該行維持新世界「中性」評級，目標價35元。

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