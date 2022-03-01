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【俄烏局勢】迪士尼等荷里活電影公司加入制裁 華納停《蝙蝠俠》在俄上映

環球政經 19:33 2022/03/01

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俄羅斯入侵烏克蘭外國際社會關注，除了各國祭出制裁措施，荷里活電影公司迪斯尼（美：DIS）、華納兄弟和索尼影業亦加入制裁，叫暫在俄羅斯即將上映的電影，包括《蝙蝠俠》、《奇異博士2：失控多重宇宙》等。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

迪士尼周一（28日）表示，鑑於對烏克蘭的無端被俄羅斯入侵和出現悲慘的人道主義危機，決定暫停在俄羅斯上映電影，聲明又稱公司將根據不斷變化的形勢做出未來的商業決策。迪士尼原定於3月10日上映彼思動畫製作室出品的《熊抱青春記》，緊接上映的還有《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）和《開心漢堡店大電影》（The Bob's Burgers Movie）。

另外，華納在聲明提到，鑑於烏克蘭的人道主義危機，華納宣布暫停本周在俄羅斯上映的《蝙蝠俠》（The Batman），並將持續關注局勢發展，期待這場悲劇能迅速和平地解決。索尼影業亦表示鑑於烏克蘭局勢，將叫停在俄羅斯上映電影，包括即將上映的《魔比煞》（Morbius）。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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