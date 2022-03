【俄烏局勢】迪士尼等荷里活電影公司加入制裁 華納停《蝙蝠俠》在俄上映

俄羅斯入侵烏克蘭外國際社會關注,除了各國祭出制裁措施,荷里活電影公司迪斯尼(美:DIS)、華納兄弟和索尼影業亦加入制裁,叫暫在俄羅斯即將上映的電影,包括《蝙蝠俠》、《奇異博士2:失控多重宇宙》等。

同場加映:【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

迪士尼周一(28日)表示,鑑於對烏克蘭的無端被俄羅斯入侵和出現悲慘的人道主義危機,決定暫停在俄羅斯上映電影,聲明又稱公司將根據不斷變化的形勢做出未來的商業決策。迪士尼原定於3月10日上映彼思動畫製作室出品的《熊抱青春記》,緊接上映的還有《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)和《開心漢堡店大電影》(The Bob's Burgers Movie)。

另外,華納在聲明提到,鑑於烏克蘭的人道主義危機,華納宣布暫停本周在俄羅斯上映的《蝙蝠俠》(The Batman),並將持續關注局勢發展,期待這場悲劇能迅速和平地解決。索尼影業亦表示鑑於烏克蘭局勢,將叫停在俄羅斯上映電影,包括即將上映的《魔比煞》(Morbius)。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映:【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:黃苑筠