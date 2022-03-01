【二手樓價】疫下良機買港島減價盤　北角寶城閣548萬沽　業主3年微蝕7萬離場

疫情下樓價下跌，反而成為準買家入市良機。美聯物業曾有聰表示，雖然疫情肆虐，但一些減價及筍盤仍見一定承接力，該行剛促成北角寶城閣一個348實呎戶成交，外區客見物業鄰近港鐵交通方便，加上單位樓價吸引，故即睇即買，以548萬元成交。

曾有聰稱，剛成交的北角七姊妹道18號寶城閣一個中層單位，物業一梯一伙，單位實用面積約為348平方呎，原業主開價約為570萬元，並獲外區上車客垂青，買家已在多區一直物色單位，見上述物業鄰近港鐵北角站，交通方便外，樓價吸引合預算，故議價後即睇即入市，以548萬元成交，折合實用呎價約為15,747元，建築呎價約為9,614元。

原業主於2018年6月以約555萬元購入上述物業，是次轉手帳面輕微蝕讓約7萬元沽出單位。

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