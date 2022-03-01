【SWIFT制裁】瑞銀：俄羅斯央行可能採取四項措施　或不願立刻實施資本管制

G7對俄羅斯央行實施制裁，將部分銀行從SWIFT資訊系統刪除。瑞銀投資銀行經濟學家Anna Zadornova表示，俄羅斯央行的外匯儲備中，非黃金部分可能有82%被凍結，預計俄羅斯央行可能採取的四項措施，包括提升市場中外匯的供應量、上調盧布利率、提升制裁範圍之外的儲備，以及在短期內降低外匯需求或設置需求配額，幫助恢復匯市平衡。

滙豐HSBC據報已就歐美對俄羅斯制裁發內部通告，集團在俄年收僅1500萬美元，看【下一頁】

Zadornova續指，鑒於其政策粘性較強，且考慮到相關政策可能令國際投資、貿易和國內金融系統雪上加霜，認為俄羅斯央行或不願立刻實施資本管制，不過這最終或取決於國內儲戶和企業的行為。

Zadornova表示，俄羅斯央行擁有6300億美元的外匯儲備，資產凍結將削減俄羅斯國內匯市操作立即可用的儲備量。根據該行估算，俄羅斯外匯和黃金儲備總額中，有48.6%是在美國、德國、法國、英國、日本、加拿大和澳大利亞發行或是交易對手來自這些經濟體，13.8%在中國，5%對手為超國家金融機構（SDR等），21.7%是黃金。假設人民幣佔比不變，3880億美元儲備可能已被凍結，相當於外匯儲備中非黃金部分的82%。

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