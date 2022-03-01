▲ 【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害 聯儲局料如常加息、歐央行延遲行動

烏克蘭局勢左右市場變化，瑞信大中華區私人銀行副主席陶冬認為，過去50年地緣危機中，對全球股市造成持久傷害的只有兩次，一次是1973年第四次中東戰爭，一次是1991年海灣戰爭，兩次都因為油價暴漲而催生出經濟衰退，進而傷及企業盈利。

俄烏衝突中期來看全部是噪音

陶冬稱，歷次地緣危機觸發的股市下跌，主要是情緒因素所致，跌勢是短暫的；連2001年的九一一危機，重新開市後美股就迎來了V-型反彈。只要俄羅斯的石油或天然氣出口不被禁運，除了個別初級產品價格外，俄烏衝突所導致的市場震盪，中期來看全部是噪音。

不過，陶冬指出，這次歐洲民意對俄羅斯的軍事行動表現出了罕見的一致憤怒，歐洲對俄羅斯和對普京的善意正在逆轉，歐洲的地緣政治勢必發生結構性變化，普京對此相信估計不足。「普京長於戰術，拙於戰略，這在他20幾年的國家治理上很明顯。」

聯儲局加息25點子的機會最大

環球央行普遍不喜歡不確定性，烏克蘭危機給美國經濟乃至全球經濟都帶來很大的不確定性，不知道增長會受到多大的衝擊，也不清楚油價走勢、通脹走勢，原本預告3月份歐洲央行的行動，大概率會延遲，因為金融制裁俄羅斯對於不少擁有較大俄羅斯風險敞口的銀行是巨大的不確定性，而此可能帶來連鎖反應。

陶冬稱，相對於歐洲，美國銀行對俄羅斯的貸款要少很多，但是風險還是有的，因為金融和市場是全球互通的，故美國聯儲局3月份啟動加息還是要做的。

現在美國通脹和一年前大不一樣，而且工資、租金上漲帶來很高的通脹黏性，所以聯儲局必須要開始加息，但是出手可能需要謹慎一點，預期這次聯儲局加息25點子的機會最大，然後根據經濟形勢和地緣政治局勢再作計議。

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