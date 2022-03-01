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【新地郭老太】郭老太鄺肖卿新地中期業績後連續兩交易日增持　累斥1.4億再買155萬股

股市 18:45 2022/03/01

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【新地郭老太】郭老太鄺肖卿新地中期業績後連續兩交易日增持　累斥1.4億再買155萬股

聯交所最新披露，新地 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）在新地發布中期業績後連續兩個交易日出手增持，涉資1.42億元及155萬股新地。

新地上周四（2月24日）公布中期業績，期內基礎溢利按年少15%，維持買中期息1.25元，翌日（即2月25日）郭老太透過家族基金增持93萬股，平均作價每股92.5140元，涉資8603.80萬至。其後，郭老太透過家族基金在周一（2月28日）增持62萬股，平均作價每股90.7403元，涉資5625.92萬元，最新持股佔比增至27.24%。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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【大孖沙增持】本地富豪積極增持地產旗艦　李嘉誠去年起增持3.6億股長實、郭老太斥13億買新地股份

記者：李哲毅

港股 新鴻基地產（00016） 新地 增持 郭得勝 鄺肖卿
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