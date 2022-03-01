▲ 【新地郭老太】郭老太鄺肖卿新地中期業績後連續兩交易日增持 累斥1.4億再買155萬股

聯交所最新披露，新地 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）在新地發布中期業績後連續兩個交易日出手增持，涉資1.42億元及155萬股新地。

新地上周四（2月24日）公布中期業績，期內基礎溢利按年少15%，維持買中期息1.25元，翌日（即2月25日）郭老太透過家族基金增持93萬股，平均作價每股92.5140元，涉資8603.80萬至。其後，郭老太透過家族基金在周一（2月28日）增持62萬股，平均作價每股90.7403元，涉資5625.92萬元，最新持股佔比增至27.24%。

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記者：李哲毅