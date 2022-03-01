▲ 【理財月】投委會調查：逾半港人家庭收入減 年輕在職人士買股比例倍增、學生增8倍

證監會轄下投資者及理財教育委員會公布，2021年底「金融理財知識和能力研究」，重點之一是調查疫情對港人財務管理、理財知識和能力水平的影響。投委會調查指，51%受訪者表示家庭收入在疫情下減少，41%受訪者因而減少儲蓄。與外國疫情散戶投資更活躍相似，最新調查中，年輕在職人士參與股票投資比例幾乎倍增。

調查續指，83%受訪者表示疫情下消費更審慎，69%表示要削減每月支出，37%受訪者更頻繁地格價，34%受訪者取消或推遲購買大額物品。僅47%受訪者表示有訂立長遠財務目標，較2019年同類調查54%為低。

理財評分與兩年前相若 年輕人參與股市比例大增

該項調查同時就受訪者理財知識、態度和行為進行評分，2021年整體評分為14.8（滿分為21分），與2019年的調查結果相若。雖然理財行為評分下降，但受訪者知識水平提升，尤其是大專學生和30歲以下的年輕在職人士組別，他們對基本理財概念的認識較2019年顯著增加。

去年調查中，分別有28%和18%的年輕在職人士和學生指，他們透過投資股票作儲蓄，有關水平於2019年分別為15%和2%，增長明顯。

為應對市場變化，近八成受訪者表示願意接收財務知識，以緊貼市場上的新興趨勢及發展，更有三成半受訪者表示正積極學習，當中以成熟在職人士（30至49歲）最為積極，其次為在職年輕人及準退休人士（50歲或以上）。

舉行香港理財月 投委會冀市民可善用 免費教育資源

投委會在本月將舉行「香港理財月2022」，冀全港市民認識及早規劃財務及投資者教育的重要性。投委會主席杜淦堃表示，疫情持續為經濟環境帶來挑戰，呼籲公眾善用投委會的免費教育資源，以提升財務健康及抗逆能力。

投委會今年活動重點項目包括：

網上理財問答遊戲 測試年輕人對個人理財的認識，以及協助小學生學習基本的金錢管理概念。

測試年輕人對個人理財的認識，以及協助小學生學習基本的金錢管理概念。 徵文比賽 啟發中學生了解財務管理對實現人生目標的重要性。

啟發中學生了解財務管理對實現人生目標的重要性。 全港理財爭霸戰 2022 讓中學生認識綠色及可持續金融發展，及妥善管理個人財務，活動由教育局、香港金融管理局及持份者舉辦。

讓中學生認識綠色及可持續金融發展，及妥善管理個人財務，活動由教育局、香港金融管理局及持份者舉辦。 網上講座 討論有關綠色和可持續投資機會、疫情下的財務及退休策劃；強制性公積金計劃管理局會討論強積金投資及退休策略，保險業監管局則會講解不同人生階段的保險需要。

討論有關綠色和可持續投資機會、疫情下的財務及退休策劃；強制性公積金計劃管理局會討論強積金投資及退休策略，保險業監管局則會講解不同人生階段的保險需要。 財務健康教育計劃 協助僱主安排予僱員實用理財工具及講座，主題涵蓋財務策劃和退休策劃。

協助僱主安排予僱員實用理財工具及講座，主題涵蓋財務策劃和退休策劃。 培訓工作坊協助社工掌握所需的理財知識和技能，成為社區中的理財導師 。

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