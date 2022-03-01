【理財月】投委會調查：逾半港人家庭收入減　年輕在職人士買股比例倍增、學生增8倍

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防守性強、估值平股息高 孫運喜推介浙江滬杭甬576（有片）
證監會轄下投資者及理財教育委員會公布，2021年底「金融理財知識和能力研究」，重點之一是調查疫情對港人財務管理、理財知識和能力水平的影響。投委會調查指，51%受訪者表示家庭收入在疫情下減少，41%受訪者因而減少儲蓄。與外國疫情散戶投資更活躍相似，最新調查中，年輕在職人士參與股票投資比例幾乎倍增。
調查續指，83%受訪者表示疫情下消費更審慎，69%表示要削減每月支出，37%受訪者更頻繁地格價，34%受訪者取消或推遲購買大額物品。僅47%受訪者表示有訂立長遠財務目標，較2019年同類調查54%為低。
該項調查同時就受訪者理財知識、態度和行為進行評分，2021年整體評分為14.8（滿分為21分），與2019年的調查結果相若。雖然理財行為評分下降，但受訪者知識水平提升，尤其是大專學生和30歲以下的年輕在職人士組別，他們對基本理財概念的認識較2019年顯著增加。
去年調查中，分別有28%和18%的年輕在職人士和學生指，他們透過投資股票作儲蓄，有關水平於2019年分別為15%和2%，增長明顯。
為應對市場變化，近八成受訪者表示願意接收財務知識，以緊貼市場上的新興趨勢及發展，更有三成半受訪者表示正積極學習，當中以成熟在職人士（30至49歲）最為積極，其次為在職年輕人及準退休人士（50歲或以上）。
投委會在本月將舉行「香港理財月2022」，冀全港市民認識及早規劃財務及投資者教育的重要性。投委會主席杜淦堃表示，疫情持續為經濟環境帶來挑戰，呼籲公眾善用投委會的免費教育資源，以提升財務健康及抗逆能力。
投委會今年活動重點項目包括：
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