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【烏克蘭戰爭】澤連斯基籲設禁飛區 白宮表明暫無意參與

環球政治 18:35 2022/03/01

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俄羅斯全面入侵烏克蘭後，多次發射導彈或轟炸烏克蘭城市或基建。烏克蘭總統澤連斯基近日呼籲西方國家設立禁飛區，阻止俄羅斯繼續轟炸烏克蘭，更批評俄羅斯的轟炸已干犯戰爭罪行。美國白宮表示，禁飛區可能需要美軍參與，暫時未有意參與。

【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一（2月28日）發表講話，指俄羅斯自上周四（2月24日）以來，共發射56枚火箭炮及113枚巡航導彈。他促請西方國家考慮設立禁飛區，阻止俄羅斯導彈﹑飛機或直升機持續轟炸烏克蘭，作為俄軍近日轟炸第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）的回應。

澤連斯基指控俄方轟炸哈爾科夫造成包括兒童在內等多名平民死亡，已犯下戰爭罪，需要接受國際法庭審判。他亦批評俄羅斯，在雙方和談舉行期間，仍持續轟炸烏克蘭，稱俄國試圖用轟炸向烏克蘭施壓。不過，澤連斯基未點出何時及何地實施禁飛區。

美國早前已表明，不會派兵前往烏克蘭參戰。被問及禁飛區時，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）回應表示，實施禁飛區或需美軍參與，可能導致美俄兩軍直接衝突，有潛在開戰風險，華府暫時不考慮參與有關行動。

【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥 【下一頁】

英國副首相藍韜文（Dominic Raab）亦否認，北約（NATO）將參與設立禁飛區。藍韜文指實行禁飛區或需擊落俄國軍機，面臨擴大戰爭的風險，讓西方軍事聯盟可能直接與俄軍衝突。

NATO秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）亦表明，無意循陸空兩路進入烏克蘭，強調北約有責任確保事態不會失控，導致有北約成員國參與在歐洲發生的全面戰爭。

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責任編輯：吳漢培

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