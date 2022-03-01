【有相睇】寶翠大廈改則戶廳大房大　全屋實用雅裝吸上車客435萬入市

疫情嚴峻之下，剛需仍然不減，上車客見有「啱心水」單位即衝入市。富誠地產林凱薇表示，黃大仙寶翠大廈有改則戶成交，單位為高層C室，實用面積312平方呎，單位為兩房改一大房間隔，座向東北飽覽區內開揚市景，日前以435萬元成交，實用呎價13,942元。

單位圖片（由代理提供）

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由代理提供的單位相可見，單位廳房闊絡，兩房打通為一間大房，光猛新淨，內部設施亦保養得宜，料可省不少裝修及家品費用。據悉，原業主於2011年12月以203萬元購入，持有單位11年，是次轉手賬面獲利約232萬元，升值約1.1倍。

資料顯示，寶翠大廈位於黃大仙翠鳳街35-45號，為單幢物業，共提供96個單位，實用面積由312至339平方呎不等。寶翠大廈最大賣點是交通便利，鄰近港鐵黃大仙站，周圍亦設數個大型屋苑及大型商場。

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