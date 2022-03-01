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俄羅斯、烏克蘭局勢怎發展 陶冬分析：中期只是噪音（二）

股市 18:00 2022/03/01

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他相信普京也無意佔領烏克蘭全境，在達到有限目標之後回到談判桌上來，應該是俄羅斯的最佳選擇。普京的最終目標是尋求烏東地區全面自治，烏西地區非軍事化。這個如意算盤能否打響，取決於軍事行動和之後談判。

從迄今可確認的消息看，俄軍在前三日的地面推進並不順利，更無法迫使烏克蘭放棄抵抗。如果普京在未來48小時仍無法取得重大突破，則可能面臨進退兩難的局面。反而，西方國家的制裁措施不斷出爐、加碼。

如果俄羅斯展開一場閃電戰，之後回到談判桌上，這幾天所見的市場反應就過度了。

過去五十年的地緣危機中，對全球股市造成持久傷害的只有兩次，一次是1973年第四次中東戰爭，一次是1991年海灣戰爭，兩次都因為油價暴漲而催生出經濟衰退，進而傷及企業盈利。除此之外，歷次地緣危機觸發的股市下跌，主要是情緒因素所致，跌勢是短暫的。連2001年的九一一危機，重新開市後美股就迎來了V-型反彈。

只要俄羅斯的石油／天然氣出口不被禁運，除了個別初級產品價格外，俄烏衝突所導致的市場震盪，中期來看全部是噪音。上一頁】（瀏覽全文

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

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