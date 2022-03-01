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【港股追蹤】燃氣股業績在即 摩通首選呢2隻股份 潛在升幅達3成

股樓投資 18:50 2022/03/01

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一眾燃氣股即將公布2021年全年業績，摩根大通發表報告，指出選股上以新奧能源（02688）及昆侖能源（00135）為首選，兩者均給予「增持」評級，目標價分別為150元及10元。

按新奧能源周二（1日）收報115.1元計，距目標價潛在升幅有30%；而昆侖能源收報7.67元，目標價潛在升幅同樣有30%。

摩通對燃氣股最新評級及目標價：

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

報告指出，內地煤轉氣政策持續推進，將推動「十四五」期間天然氣銷量每年增長約13%，但預期高油價及首季工業用氣量增長放緩等近期不利因素，可能會對燃氣股利潤率及銷量造成影響。該行因而較喜歡有涉足中下游業務的燃氣股，包括昆侖及新奧，同時亦看好新奧綠色轉型計劃及上游資源。

延伸閱讀：【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市  精選10隻避險港股

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該行預期，新奧、華潤燃氣（01193）及中華煤氣（00003）去年盈利會較亦市場預期低約5%，主要是去年下半年內地天然氣銷量增長預期由上半年25%降至11%，加上利潤率下降所致。不過，摩通認為，在業績後股份前景將更清晰，可視為更好的入市時機。

選股方面，摩通指出，重點關注公司綠色轉型措施、上游資源、併購計劃及股息增長能力，當中昆能及華潤燃氣手頭淨現金及自由現金流持續為正數，表現較好。不過，潤燃缺乏綠色轉型措施，業務不夠多元化，故反把其評級由「增持」降至「中性」，目標價由58元降至40元。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：李兆明

 

 

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目標價 港股 燃氣股 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 昆侖能源（00135）

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