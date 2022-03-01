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【聯合調查】證監與金管局將檢視中介人分銷非交易所買賣投資產品　並考慮提供進一步指引

Hot Talk 18:10 2022/03/01

分享：

證監與金管局將檢視中介人分銷非交易所買賣投資產品，考慮提供進一步指引。

證監會與金管局公佈，將會就中介人分銷非交易所買賣投資產品的情況展開共同主題檢視。兩家監管機構稱，繼於去年10月發表了首次聯合產品調查結果後，一直緊密協調監管工作，以應對共同關注的範疇。

是次共同主題檢視針對證監會與金管局在聯合調查中留意到的受歡迎產品，例如股票累計認購期權及累計認沽期權等股票掛鈎結構性產品和公司債券，範圍將涵蓋選定中介人分銷產品的政策、程序、 系統和監控措施，以及管理層的監察情況。是次檢視旨在評估中介人遵守《操守準則》下合適性規定的情況，當中包括它們在執行產品盡職審查，進行合適性評估，以及向客戶提供資料方面的作業手法。

證監會與金管局表示，將會在適當時候與業界分享是次共同主題檢視的結果，及考慮提供進一步的指引。

兩間監管機構去年12月公佈，將向進行第1或第4類受規管活動的持牌法團及註冊機構，就它們銷售非交易所買賣投資產品的情況展開第二次聯合調查，是次調查的滙報期為2021年1月1日至12月31日。遞交調查問券截止日期介乎2022年1月28日至3月11日。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【聯合調查】證監金管局致函中介機構　調查非交易所買賣投資產品的情況

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