【分析】美團外賣、阿里巴巴餓了麼齊減疫情地區商戶佣金　分析：財務影響可控、美團曾彈半成

▲ 【美團3690】美團外賣助力中小商戶：年內佣金減半、每單1元封頂

美團 （03690） 旗下美團外賣周二（3月1日）公布六項舉措，其中，從今年3月到12月，對疫情中高風險地區經營困難的中小商戶，美團外賣實行技術服務費（佣金）減半優惠，減半後每單1元封頂。美團外賣主要對手、阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼也宣布疫情地區減佣安排。

減措施公布後，美團今日（2日）股價照樣造好，最多升近半成，最新仍升3%，暫報178.9元，成交32億元。阿里巴巴也升1.8%，暫報105.7元，成交19億元。兩者齊跑贏「ATM」騰訊 （00700） 。

發改委上月發文引導外賣互聯網平台減費支持疫情地區，隨美團逐步公布新安排，實際對美團的財務影響有多大？

由於內地疫情管控愈趨精細化，地區管理範圍不斷縮少，而非全城、全區封控，因此，中高風險地區商戶對美團外賣佔比不會太大，而且，是次舉措只是協助中小商戶，影響就更加細。

有分析估計，中小困難商戶只佔中高風險地區訂單的50%，而中高風險地區訂單在美團全年佔比只有2%，意味這一項舉措對美團佣金影響可控。

分析：美團外賣佣金5%封頂

美團外賣其他舉措，包括對其他完成費率透明化的困難商戶，會結合經營情況、困難程度進行評估，實行技術服務費5%封頂，預計超百萬商戶受益。對以外賣經營為主、特別困難的商戶，將進行定點幫扶。

增收方面，美團外賣將為線上經營能力不足的困難商戶免費提供「外賣管家服務」，以及雲打印機、出餐寶等外賣接單設備，幫助商戶開源增收。

餓了麼：中高風險地區商家免佣

另一方面，餓了麼表示，將首批投入2000萬元人民幣現金，為在1至2月被列為疫情中高風險地區87個區縣的所有餐飲商家實行佣金減免；上述區域所有商家都將享受至少15天的佣金減免，返還佣金將在3月底前直接轉入商家賬戶。

餓了麼官方微信號發布公告稱，有關佣金減免不設置任何門檻，也毋須平台額外審核；此外，3月1日之後新增的中高風險地區商家，也將享受相同的佣金減免舉措。

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