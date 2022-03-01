▲ 【香港零售】香港零售管理協會：大部份零售商處於生死邊緣 呼籲業主支持「暫緩追討欠租措施」

香港零售管理協會再發公開信指，促請商舖業主即時支援零售業，支持政府提出「暫緩追討欠租措施」。協會指，現時大部份零售商正處於生死邊緣，故向商舖業主作出嚴重呼籲及表態支持政府就措施立法。

香港零售管理協會：第五波疫情續惡化或較2020年更差，料上半年零售銷售負增長，看【下一頁】

協會指，租金支出是決定零售商生死存亡的最大因素，協會懇請商場業主 於第五波疫情期間只按營業額比例收租，街舖業主則按銷售額跌幅減租，或起碼減五成，這是最有效和最公平的方法。

協會亦大力支持「暫緩追討欠租措施」立法，相信有機會令業主願意跟零售商透過協商解決租金問題，否則零售商唯有透過這措施紓緩現金流的壓力。

協會指，零售商與業主一向唇齒相依，協會希望業主能在這次危機同舟共 濟，履行社會責任。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【第五波疫情】外賣平台Foodpanda月費計劃pandapro加價37%、一年預繳貴近55% 免運費升級至無限次

【第五波疫情】煤氣允全港飲食業延緩繳交煤氣費2個月 料1萬個商戶受惠