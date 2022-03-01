  • 23°C
香港時間 : 2022301日 (二) 19:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】香港零售管理協會：大部份零售商處於生死邊緣　呼籲業主支持「暫緩追討欠租措施」

股市 18:04 2022/03/01

分享：

【香港零售】香港零售管理協會：大部份零售商處於生死邊緣　呼籲業主支持「暫緩追討欠租措施」

香港零售管理協會再發公開信指，促請商舖業主即時支援零售業，支持政府提出「暫緩追討欠租措施」。協會指，現時大部份零售商正處於生死邊緣，故向商舖業主作出嚴重呼籲及表態支持政府就措施立法。

香港零售管理協會：第五波疫情續惡化或較2020年更差，料上半年零售銷售負增長，看【下一頁】

協會指，租金支出是決定零售商生死存亡的最大因素，協會懇請商場業主 於第五波疫情期間只按營業額比例收租，街舖業主則按銷售額跌幅減租，或起碼減五成，這是最有效和最公平的方法。

協會亦大力支持「暫緩追討欠租措施」立法，相信有機會令業主願意跟零售商透過協商解決租金問題，否則零售商唯有透過這措施紓緩現金流的壓力。

協會指，零售商與業主一向唇齒相依，協會希望業主能在這次危機同舟共 濟，履行社會責任。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

相關文章：

【第五波疫情】外賣平台Foodpanda月費計劃pandapro加價37%、一年預繳貴近55%　免運費升級至無限次

【第五波疫情】煤氣允全港飲食業延緩繳交煤氣費2個月　料1萬個商戶受惠

經濟 疫情 香港零售管理協會 零售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】俄軍再進擊　道指期貨曾跌225點　納指期貨跌1%（不斷更新）
【美股期貨】俄軍再進擊　道指期貨曾跌225點　納指期貨跌1%（不斷更新）
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【結業潮】券商一通突宣布3月底結業　憂全民檢測後又有新一波疫情
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【檢測試劑】實惠中午12時開放登記預售Savewo救世快速抗原測試劑　首批每盒僅售18元　最快3.1取貨【附詳情】
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款