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【第五波疫情】畢馬威中國料受疫情拖累本港零售業上半年將受打擊

股市 18:03 2022/03/01

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【第五波疫情】畢馬威中國料受疫情拖累本港零售業上半年將受打擊

第五波疫情尚未平息，本港社交距離措施不斷延長，畢馬威中國指出，隨著全球經濟在2021年的復甦，去年香港零售按年增長了8.1%。然而，自2022年1月以來，隨著高度傳播的Omicron變種的迅速傳播，零售業將於2022年上半年再次受到沉重打擊，預計零售業的人流和規模將下降。

畢馬威中國提到，疫情加速消費者轉向電商和移動或數字支付，而港府的電子消費券計劃促進了鼓勵相關技術採納。此外，由於電子商務行業產生的大量廢物以及全球氣候變化的威脅，消費者越來越期望公司採取更多的可持續商業行爲，並採取措施改善其環境、社會和治理（ESG）影響。

畢馬威中國提多項香港零售業趨勢

畢馬威中國指出了數個香港零售業趨勢：包括1）加速消費者從實體店向數字零售渠道的遷移，這些渠道提供綜合的線下到線上（O2O）體驗，料趨勢將持續，因為許多新的網上購物者不會再回到實體店。2）企業正在推動大灣區戰略，以實現該地區的區域增長，但大多數情况下只針對前台功能，如銷售和營銷，以及溝通。3）企業正在積極將ESG要求納入其商業戰略、產品、價值鏈的夥伴；以及4）零售商正在吸引關鍵意見領袖（KOLs），特別是那些與品牌有聯繫並實際使用產品的人，推廣產品並吸引年輕的潜在客戶。

【石Sir一周前瞻及異動股】電訊盈科、京城機電、ASM太平洋、華能國際電力、華虹半導體、榮昌生物

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