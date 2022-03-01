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美星巴克工會浪潮　更多分店加入考驗企業應對

商業 18:06 2022/03/01

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美國星巴克員工的工會成立浪潮持續，近日再有位於亞利桑那州的分店進行投票，總計參加工會化的分店激增逾100間。（法新社圖片）

美國星巴克員工的工會成立浪潮持續，近日再有位於亞利桑那州梅薩的分店員工進行投票，以大比數傾向同意建立工會，有分析指如星巴克資方如未能正面回應訴求，或影響企業形象。

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繼早前美國紐約州有2間星巴克分店投票支持成立工會後，近日亞利桑那州梅薩的星巴克分店以25贊成3反對通過，傾向在服務業雇員國際工會（SEIU）的分支組織工人聯合（Workers United）下成立工會。該地是全美國第三個投票獲得確認支持成立工會的星巴克分店地點，早前2間分店皆位於紐約州水牛城。受到結果鼓舞下梅薩另一間分店亦已申請投票，預定3月18日截止。

參加分店激增逾100間

資料顯示自去年8月起開始有州份分店員工希望組織工會，向美國國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）遞交申請，需要安排員工投票及認可點票作實。當1月分紐約州水牛城的投票獲確認後，申請數量再迅速增加，從當時逾30間增至最新超過 100 間。雖然在總數近9,000間星巴克分店中只有極少數，但已反映在疫情大流行下，嚴峻工作安全及公司安排令一度沒落的工會文化再有復甦象。

當地國家勞動關係委員會必須驗票才可確定結果，過程或需要一星期。然而工會獲得確認成立，將要面臨實際挑戰與星巴克資方談判，建立合同與溝通基礎，原因是當地勞動法未有要求雇主和工會達成集體談判協議。若過程未如理想，員工可在一年後申請取消工會，工會要把握時間。

員工稱資方阻撓

對於資方而言，工會成立或意味會增加管理及營運成本，不希望員工以工會力量抗衡公司管理顯得抗拒。儘管星巴克行政副總裁Rossann Williams早在約州水牛城分店投票通過後，在信件發出聲明表示會與員工真誠商討。梅薩分店主管 Liz Alanna表示與星巴克進行商討感到興奮和期望，但亦知道公司進行打壓，希望公司能夠停止阻撓工運及互相合作。有指資方曾多番阻撓，包括派出管理層前往要求成立工會的亞利桑那州及紐約州分店，但星巴克予以否認。

富瑞集團分析師Andy Barish在一份報告中提及，工會運動在增加時薪及福利要求方面不會構成重大財務影響，但如處理不當可能會令企業聲譽受到損害。

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記者：王浩賢

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