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【中小企營商】生產力局推半價優惠措施　適用於所有最新研發及顧問項目

商業 11:00 2022/03/02

分享：

香港生產力促進局宣布推出一系列扶助本地中小企的優惠紓困措施，協助企業持續營運和保持競爭力。

第五波新冠疫情急速惡化，企業正面對前所未有的挑戰，香港生產力促進局（生產力局）宣布推出一系列扶助本地中小企的優惠紓困措施，協助企業持續營運和保持競爭力。

【疫市擴張】阿布泰便利店正式成立　或以特許經營形式營運

生產力局將向中小企業提供半價優惠，除了已獲政府資助計劃的顧問項目，措施適用於所有最新研發及顧問項目、測試服務、場地租借服務，有效期由2022年3月1日至2022年9月30日。優惠包括：研發及顧問項目人員定價減價50%；測試服務人員定價減價50%；以及場地租借減價50%。

生產力局總裁畢堅文表示，「生產力局在疫情下絕不停步，竭盡全力與中小企同行，走出困境。我們期望透過推出各項紓緩措施令中小企受惠，為業界帶來『及時雨』以應對疫情所帶來的各種挑戰」。

他提到，生產力局會繼續透過綜合技術支援、資助計劃配對，以及科研人才培訓，協助企業提升競爭力，為疫後數碼轉型及環球經濟復甦作好準備。

如欲了解措施詳情，歡迎瀏覽生產力局網頁

【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成

【烏克蘭】電影公司參與制裁　迪士尼、華納及Sony均宣布暫停在俄上映新電影

責任編輯：李智美

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