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【電影利潤】Netflix成2021年利潤最高電影商　Sony憑《蜘蛛俠：不戰無歸》年增長達9成

商業 17:37 2022/03/01

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一眾電影商中，拿下2021年度最高利潤收入的是Netflix。（法新社圖片）

疫情下全球電影票房均受衝擊， 2021年各大電影商的利潤雖有一定程度的增長，不過仍受院線關閉影響，當中索尼影業卻靠《蜘蛛俠：不戰無歸》跑出，利潤年增長高達9成。

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《蜘蛛俠：不戰無歸》全球票房累計145億元

The Hollywood Reporter報道，一眾電影商中，索尼影業於2021年迎來了豐收的一年，利潤按年增長高達9成，於業界處領先地位，其次是派拉蒙（Paramount Pictures），而拿下年度最高利潤收入的則是Netflix。

會計師事務所安永（EY）的美洲媒體和娛樂主管John Harrison表示，「2020年各大電影公司的收入慘淡，而 2021年上半年實際上並沒有太大的不同，下半年才有好轉」。

他補充，「票房復甦的最大證明是12月上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》，電影在Omicron變體衝擊的情況下仍大賣，全球票房累計至今已收18.5億美元（約145億港元），成為了有史以來最賣座的大片之一」。 

Netflix更願意投資原創電影

而在淨收入領跑的Netflix，2021年收入的百分比增幅低於前一年，總利潤只有62億美元（約485億港元），利潤增長在2020年飆升77%後放緩。

主要是因為隨著外國的防疫措施放寬及戲院重開，訂閱用戶人數的按年升幅相較輕微，全年訂閱用戶人數僅增加1800萬，不到2020年全球因疫情多留在家中觀看影片，而破記錄增加3700萬的一半。

不過，比起其他電影商，Netflix更願意投資在原創電影，成為其主要的發展方向及吸引之處，該企在2021年仍擁有2.218億全球訂閱用戶。

Netflix在投資原創作品的成本，已從2020年的118億美元（約922億港元）增加到170億美元（約1328億港元），並大力推廣《魷魚游戲》（Squid Game） 、《獵魔士 》(The Witcher)、 《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）等原創系列影視作品。

迪士尼利潤按年下跌5成

而另一行業龍頭迪士尼的排名則相對較後，利潤按年下跌了5成。部份原因是《蜘蛛俠：不戰無歸》的收入算到了Sony頭上；而且Disney+的成績並未包括在內，只計算了傳統電視及戲院發行的利潤，所以去年疫情導致電影院停業，拉低了該企的整體成績。

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責任編輯：李智美

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