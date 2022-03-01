【二手樓價】市區納米樓失守300萬　仁光大廈業主減價近一成　低市價280萬轉手

疫情下樓市續受壓，市場再錄低市價成交個案。香港置業曾家輝表示，該行剛促成一宗仁光大廈一個1房單位買賣，外區客斥約280萬元入市，實用呎價12,844元，較市價略低。

上述單位為仁光大廈高層A室，實用面積218平方呎，屬1房間隔，望市景。曾家輝指，原業主以約310萬元放盤後吸引外區客洽詢，雙方議價後減價約30萬元，以約280萬元成交，實用呎價約12,844元，較市價略低。據悉，新買家為首置客，心儀物業鄰近南昌站及景觀開揚，故睇樓後即拍板承接。

據了解，原業主於1992年02月以約74萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利206萬元，升值近3倍。仁光大廈位於長沙灣通州街314-316號，1981年起入伙，樓齡約40年，單位實用面積由212至223平方呎不等。

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