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【外置充電器】海關籲市民停用2款不安全「尿袋」　有機會引致燒傷

理財智慧 17:41 2022/03/01

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​香港海關今日（1日）提醒市民留意2款外置充電器有機會引致燒傷，為安全起見，市民應停止使用。

海關早前進行巡查並試購6款外置充電器作安全測試，結果發現其中2款在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器和被充電裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，因而不符合國際相關安全標準。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

海關其後從一間零售商和一間批發商中，檢獲其中一款共80個懷疑不安全外置充電器，並向有關零售商及批發商發出禁制通知書，禁止他們繼續出售該2款外置充電器。

除搜查涉案零售商和批發商外，海關人員亦到全港各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。案件仍在調查中。

兩款不安全外置充電器：

    點擊圖片放大
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市民於選購及使用外置充電器時，應注意以下安全事項：

  • 選購由商譽良好的品牌原廠生產並設有短路保護裝置的外置充電器，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線；
  • 將外置充電器放置於空氣流通的地方充電，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險，正在充電的裝置亦不應擺近衣物等易燃物品；
  • 避免長時間充電。當外置充電器完全充電後，應拔走插頭；
  • 避免為外置充電器充電時，同時利用外置充電器為手提電話或其他裝置充電，以免充電器超出負荷，引致燃燒；及
  • 進行無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電裝置之間。

同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

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撰文 : 陳楚琨

經濟 產品 燒傷 無線充電 海關 零售 香港

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