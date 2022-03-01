▲ 【業績│房託】置富末期分派減19%至19.87仙、股息率6厘 續租租金調整率仍為負數

置富產業信託 （00778） 去年收益減少2%至18.06億元，物業收入淨額跌2.6%至13.4億元。管理層指，去年派息比率為90%，以保留現金作儲備，因此末期每基金單位分派減少19.1%至19.87仙；全年每單位分派減少4.9%至44.83仙。以置富收報7.4元計，現價股息率約6厘。

置富行政總裁趙宇認為，政府的暫緩追討欠租安排預期或有損業主的短期收租能力，並為其營運現金流添上不明朗因素，將密切關注對旗下業務的影響，以便迅速應對不斷變化的市場狀況，而Omicron變異病毒株爆發使社交距離措施再度收緊，預計復甦進度將再次受阻，對整個零售市道增添壓力。

置富去年融資成本跌21.4%

置富指，去年收益減少，主要由於續租租金調升率錄得負增長，及兩項物業因進行資產增值令出租率下降。去年下半年因營商環境改善，停車場收入增長，租金寬減亦取消，令全年租金收入跌幅得以減半。

截至去年底，置業物業組合出租率平均94.3%。置富指，由於到期租約大部分於兩至3年前所訂立，故租金水平較高，令去年續租租金調升率錄得負增長。

去年下半年日均人流增長11%

置富指，去年日均人流及時租停車場收入分別增加6.1%及23.4%，當中下半年增幅更為顯著，分別增長11.3%及29.3%，令2021年所需的租金寛減減少逾70%。+WOO嘉湖第二期已開展資產增值措施，該翻新工程會分期進行，受影響區域將於今年中分階段重新開業。

置富去年融資成本跌21.4%至1.93億元，受到香港銀行同業拆息跌至歷史低位所致，實際借貸成本降至2.18%。

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