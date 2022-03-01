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【俄烏局勢】多國制裁俄羅斯 MSCI考慮將俄企從指數中剔除

環球政經 18:30 2022/03/01

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俄羅斯入侵烏克蘭引來多國制裁，國際指數編製公司MSCI明晟表示，因應近日的事態發展，MSCI正諮詢市場意見，並將在本周內有結果。據外媒報道，MSCI高層表示，將俄羅斯個股從指數中剔除是「自然的下一步」。

據《路透社》報道，MSCI指數研究主管和指數政策委員會主席Dimitris Melas表示，因西方對俄羅斯實施嚴厲的新制裁，俄羅斯股市已變得「無法投資」，因此將俄羅斯個股從指數中剔除是「自然的下一步」。又稱若其客戶和投資者無法在市場上進行交易，MSCI繼續納入俄羅斯證券並沒有太大意義，指目前該市場並不值得投資。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

MSCI周一（28日）發表聲明，指出由於最近多個國家對俄羅斯個別公司的制裁、限制在莫斯科交易所出售證券、將俄羅斯部分銀行剔出SWIFT、俄羅斯盧布兌換成外幣的能力惡化等多種負面事態發展，MSCI正諮詢市場意見，當中包括可能會將MSCI俄羅斯指數從新興市場抽出並重新分類為獨立市場。並將在本周末之前會有進一步決定。 據《金融時報》報道，MSCI周二（1日）將開會討論，應否從旗下指數剔除俄企成分股。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】三項因素累港股 匯控部署勿亂估

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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