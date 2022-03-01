鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢

鄧成波家族繼續放售大額物業，繼荃灣海濱廣場商場後，近期推出觀塘駱駝漆中心全幢放售，意向價約13億至14億元。

資料顯示，駱駝漆中心位於開源道及興業街交界，距離觀塘港鐵站僅2分鐘步程。擁有接近260呎舖面，總樓面面積逾100,000平方呎，而鄧成波家族早於2014年以10.8億元買入駱駝漆中心全幢，並曾在2017年放售，但當時未獲承接。

戴德梁行資本市場部執行董事葉健均說：「觀塘是全港人口密度最高的地區之一，零售消費需求極高，故此業主構思將整幢大廈改裝為銀座式商廈，地下少量銀行專櫃，樓上為貨品林立，世界美食品匯聚。定將成為觀塘區新地標之一。業主於去年底已接獲多過有興趣買家查詢，要約價錢介乎13億至14億元。」

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