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【烏克蘭戰爭】阿富汗難民再逃難 抵波蘭邊境

環球社會熱點 18:06 2022/03/01

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塔利班去年重掌阿富汗政權，引發大批民眾逃難，其中有人逃至烏克蘭。一個阿富汗難民家庭逃至烏克蘭未夠一年，再次因為俄羅斯入侵選擇出逃，抵達波蘭邊境。聯合國難民署估計，逾50萬人順利逃離烏克蘭，多數前往波蘭。

【烏克蘭戰爭】正式申請加入歐盟 8成員國促即批候選國 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力 【下一頁】

Ajmal Rahmani去年因阿富汗政局不穩，選擇與妻子及兩名子女逃難去烏克蘭。豈料今年烏克蘭遭俄羅斯入侵，Rahmani一家再次踏上逃難之旅。一家人徒步30公里，成功進入波蘭邊境小村落Medyka，等候移送至鄰近城市普熱梅希爾（Przemysl）。

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越過邊境後，Rahmani向法新社記者表示，從一場戰爭中逃離後再次遇上另一次戰爭，非常不幸運。數以十萬民眾在戰事開始後，從烏克蘭逃難至其他國家。逃難者不止烏克蘭人，更有來自剛果民主共和國﹑印度及尼泊爾等國家的學生及移民工人等。

根據聯合國難民署估計，超過50萬人逃離烏克蘭，大多數人前往鄰近的波蘭﹑匈牙利及羅馬尼亞，當中近30萬人抵達波蘭。

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責任編輯：吳漢培

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