【證監監管】證監會終身禁止滙豐銀行前副總裁梁肇倫重投業界　涉賄賂罪成

▲ 【證監監管】證監會禁止滙豐銀行前副總裁梁肇倫終身重投業界 涉賄賂罪成

證監會公布，因應香港上海滙豐銀行前副總裁梁肇倫被裁定賄賂罪成後，終身禁止他重投業界。證監會指，梁肇倫於2011年至16年，因受聘於滙豐銀行而從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。

證監會指出，西九龍裁判法院2018年已裁定，梁肇倫於2014至2016年期間負責為滙豐銀行企業客戶處理商業銀行事務時，曾收受一名商業客戶所提供的多項饋贈及利益，作為梁肇倫處理由該客戶控制的兩家公司的信貸申請或維持它們的信貸融通的誘因或報酬。自2013年8月起，該等公司從滙豐銀行獲取了合共約4,800萬元的信貸融通。

梁肇倫在2018年10月因應裁定兩項違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）及12（1）條的代理人接受利益罪名成立，以及兩項違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條的串謀安排代理人接受利益罪名成立，被判監禁九個月。梁肇倫就定罪提出向原訟法庭上訴被駁回，其後再向終審法院提出上訴許可申請，但都被駁回。

鑑於梁肇倫的刑事定罪，證監會認為他並非獲發牌或註冊進行受規管活動的適當人選。該個案由金管局轉介證監會跟進。

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