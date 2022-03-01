  • 24°C
香港時間 : 2022301日 (二) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全城抗疫】華潤與晶准醫學共同捐贈20萬快速檢測包 預計約13.1萬市民受益

理財智慧 17:22 2022/03/01

分享：

第五波疫情迅速擴散，華潤集團積極響應號召，宣佈與本港生物科技公司晶准醫學共同捐贈20萬套快速檢測包。檢測包本周開始發放，預計約13.1萬香港市民受益。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

華潤集團董事長王祥明表示，華潤除向基層社區捐款捐物外，還通過增強跨境運力、加強貨源組織投放等方式，全力保障基本食品供應，積極穩定物價。晶准醫學執行董事、聯合創始人徐濤博士則表示，非常榮幸能夠與華潤集團聯合捐贈快速檢測包至有需要的基層人士，亦希望體現香港科技企業對社會的關心和貢獻。

檢測包將通過團體和個人兩個途徑捐贈。其中向工聯會捐贈3.8萬套予基層勞工，包括跨境運輸司機；向香港酒店業主聯會參與前線抗疫工作的酒店從業者捐贈1萬套；香港癌症基金會、香港乳癌基金會亦將得到捐贈。與此同時，華潤在港各區選委將分別前往深水埗、九龍城、屯門、北區、油尖旺、黃大仙六個區派發檢測包予以長者、保安等高危人群及普通市民。

集團亦會向在港所有員工派發快速檢測包，為員工及其家人提供多一重防疫保障。集團也感謝員工，在第五波疫情下一直謹守崗位，支援香港防疫抗疫工作。

 

【全城抗疫】醫療器材製造及生產商Medriva 推快速檢測試劑盒慈善機構支援計劃 助有需要人士檢測【下一頁

【全城抗疫】恒基「抗疫基金」向5,000基層戶提供防疫支援 包括確診家庭 派發兒童發展學習材、快速測試套裝等【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
黃大仙 九龍 北區 屯門 深水埗 九龍城 疫情 香港

上一篇文章

【二手樓價】市區納米樓失守300萬　仁光大廈業主減價近一成　低市價280萬轉手

下一篇文章

【滙豐控股5】滙豐傳停止參與 涉及俄羅斯銀行交易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【內房危機】融創傳向信達洽售京滬項目 集資數十億人幣
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元
【NFT】余文樂NFT拍賣成交破亞洲紀錄 估計總賺1億港元
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【職場熱話】夫妻同時WFH 人妻經常批評老公工作及下屬 老公：不如你做埋我份工
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
【食肆停業】又一連鎖食店停業 稻香集團3月1日起暫時停業 直至疫情緩和
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款