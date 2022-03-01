【全城抗疫】華潤與晶准醫學共同捐贈20萬快速檢測包 預計約13.1萬市民受益

第五波疫情迅速擴散，華潤集團積極響應號召，宣佈與本港生物科技公司晶准醫學共同捐贈20萬套快速檢測包。檢測包本周開始發放，預計約13.1萬香港市民受益。

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華潤集團董事長王祥明表示，華潤除向基層社區捐款捐物外，還通過增強跨境運力、加強貨源組織投放等方式，全力保障基本食品供應，積極穩定物價。晶准醫學執行董事、聯合創始人徐濤博士則表示，非常榮幸能夠與華潤集團聯合捐贈快速檢測包至有需要的基層人士，亦希望體現香港科技企業對社會的關心和貢獻。

檢測包將通過團體和個人兩個途徑捐贈。其中向工聯會捐贈3.8萬套予基層勞工，包括跨境運輸司機；向香港酒店業主聯會參與前線抗疫工作的酒店從業者捐贈1萬套；香港癌症基金會、香港乳癌基金會亦將得到捐贈。與此同時，華潤在港各區選委將分別前往深水埗、九龍城、屯門、北區、油尖旺、黃大仙六個區派發檢測包予以長者、保安等高危人群及普通市民。

集團亦會向在港所有員工派發快速檢測包，為員工及其家人提供多一重防疫保障。集團也感謝員工，在第五波疫情下一直謹守崗位，支援香港防疫抗疫工作。

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責任編輯：羅浩濂