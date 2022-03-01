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【烏克蘭戰爭】追蹤馬斯克飛機青年開新戶 跟實俄羅斯財閥

環球社會熱點 17:51 2022/03/01

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針對俄羅斯的制裁中，西方政府均有對部分矛頭，指向俄羅斯的財閥。早前追蹤世界首富馬斯克私人飛機航班美國青年斯威尼加入協助烏克蘭行列，開設新帳戶追蹤多個俄羅斯財閥飛機航班。斯威尼透露，新社帳戶追蹤多位俄羅斯名人，包括英超球隊車路士班主阿巴莫域治。

烏克蘭正式申請加入歐盟 8成員國促即批候選國 【下一頁】

《彭博社》周一（28日）報道指，現年19歲的斯威尼（Jack Sweeney）最近新推出一個Twitter帳戶，追蹤一眾俄羅斯財閥的飛機航班。斯威尼受問透露，在美國及其盟國宣布對俄羅斯實施全面制裁後收到請求，於是創立帳戶RUOligarchJets。

報導指，帳戶追蹤19位俄羅斯名人，合共39架直升機、私人飛機及商用飛機，其中包括俄羅斯首富、車路士班主阿巴莫域治（Roman Abramovich），目前已獲近10萬人追蹤。斯威尼透露，俄羅斯財閥擁有的飛機數目驚人，多數喜歡乘坐空中巴士A319及波音737等商用飛機。斯威尼指，與其他噴氣式飛機相比，俄羅斯財閥的飛機體積很大。

美估計俄軍進度不符預期 已用事前部署大多兵力 【下一頁】

英國媒體《每日郵報》報導，斯威尼還已設立新帳戶PutinJet，追蹤俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及其他俄羅斯貴賓註冊的飛機。但斯威尼承認，由於俄羅斯公開飛行數據較少，信息或不準確。雖然斯威尼帳戶未能提供航班乘客信息，但有俄羅斯專家指，當局可利用斯威尼帳戶信息扣押俄國財閥的資產。

上月有報導指，馬斯克曾希望出資5,000美元（約3.9萬港元）價格，要求斯威尼停止追蹤其飛機航班。除馬斯克外，斯威尼亦利用其自創程式，追蹤15名人航班，程式會在名人飛機起降時自動發布信息。

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責任編輯：李俊儀

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