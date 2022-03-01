【第五波疫情】外賣平台Foodpanda月費計劃pandapro加價37%、一年預繳貴近55%　免運費升級至無限次

▲ 【第五波疫情】外賣平台Foodpanda月費計劃pandapro加價37% 一年預繳計劃貴近55%

第五波疫情下，所有食肆晚市禁堂食，只能做外賣生意，不少人盡量留在家中冀減少感染新冠機會，手機app外賣的需求繼續上漲。外賣平台Foodpanda近日向用戶發出通知指，由3月1日起，月費計劃pandapro的價格將會調整，1個月計劃將由65元加至89元，意味加幅近36.9%，但仍同較另一外賣平台戶戶送的deliveroo plus月費計劃的98元平9.1%或9元。此外，pandapro會由五次免運費升級至無限次免運費，同時今月會推pandaopro 一年計劃84折 優惠碼。

外賣平台Foodpanda稱，pandapro半年計劃會由330元加至474元，加幅近43.6%，而平均月費由55元增至79元；pandapro一年計劃504元增至780元，加幅近54.8%，平均月費由42元增至65元。Foodpanda補充，3月1日前已登記用戶暫不受影響。

foodpanda 3月推12個月pandapro 84折 平均月費54.6元

此外，用戶在3月3日至31日期間用優惠碼「PRO16」登記12個月的pandapro計畫可享84折，名額有限，先到先得。以此推算，一年預邀約655.2元，平均月費54.6元。

foodpanda 的pandapro計劃包無限次免運費、精選美食外賣75折、精選餐廳堂食75折、外賣自取額外95折及每月2張pandamart9折優惠券等。戶戶送的deliveroo plus則包合作店舖享免運費及Plus 會員的獨家餐廳優惠。

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